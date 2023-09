Unnützes Wissen

Wessen letztes Stündlein schlug vier Tage vor dem 41. Geburtstag?

5. September 2023

Wessen letztes Stündlein schlug vier Tage vor dem 41. Geburtstag? Das der DDR.

Das Haus von Erich Mielke, Chef der Staatssicherheit in der DDR, aufgenommen am 16.06.2017 in der Waldsiedlung Wandlitz in Bernau (Brandenburg). Das Haus steht neben anderen Wohnhäusern der DDR-Oberen von nun an unter Denkmalschutzstatus. Foto: Wolfgang Kumm/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++