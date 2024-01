Wer hat unlängst sein Erscheinungsbild um die Farben „Cadenabbia“-Türkis und „Rhöndorf“-Blau erweitert? A: CDU, B: DFB, C: ZDF oder D: Harald Glööckler?

Die richtige Antwort ist A: CDU. Seit September 2023 fungieren die Farben „Cadenabbia-Türkis“ als Primärfarbe des Partei-Logos, ergänzt um ein dunkelblaues „Rhöndorf-Blau“ erdacht wurde. Die Farbnamen haben einen geschichtlichen Hintergrund der Partei: So spielte die Rhöndorfer Konferenz (1949) eine tragende Rolle kurz nach der Bundestagswahl, während der Urlaubsort Cadenabbia, am Comer See gelegen, unter anderem als Urlaubsort Konrad Adenauers und Synonym für CDU-Fachtagungen bekannt ist.

