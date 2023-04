Welches Naturphänomen beschäftigt die Forscher schon seit Jahrhunderten? Singenden Dünen.

Im Inneren der Lawinen stoßen Sandkörner zusammen und lösen so Vibrationen in den lockeren Schichten der Dünen aus. Diese schwingen wie eine Lautsprechermembran und senden Schallwellen in die Luft, deren Amplitude genau dem Viertel des Durchmessers eines Sandkorns entsprechen.