Was ist bei einer Giraffe etwa doppelt bis dreimal so hoch wie beim Menschen? A: Lebenserwartung, B: Blutdruck, C: Zahl der Halswirbel oder D: Nahrungsbedarf in kg?

Die richtige Antwort lautet: B, Blutdruck. Das liegt an den weiten Weg, den das Blut zwischen den Giraffenfüßen und dem Herzen zurücklegen muss.

