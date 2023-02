Unnützes Wissen

Was gehört bei vielen Drummern zu ihrem Schlagzeug?

Was gehört so alles an ein Schlagzeug und worüber freut sich jeder Drummer? Mit einem Hamsterrad lässt sich wohl kein vernünftiger Beat hinlegen – ebenso wenig mit einer Hundeleine oder Katzenklappe. Der moderne Drummer setzt auf die Kuhglocke.