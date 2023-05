Serengeti & Kilimandscharo, oder Montblanc & Rheinfall: Was kann man im selben Land finden?

Vier Pärchen, nur eine richtige Antwort: Eine dieser folgenden Kombinationen lässt sich im selben Land finden. Sind es der Fudschijama und die Wüste Gobi, der Titicacasee und der Popocatépetl, die Serengeti und der Kilimandscharo, oder der Montblanc-Gipfel und der Rheinfall? Die Antwort findet ihr hier!

Die Antwort gleich zu Beginn: Natürlich lassen sich die Serengeti-Savanne und der Kilimandscharo im selben Land finden. Die Serengeti und der Kilimandscharo finden sich beide in Tansania in Afrika. Der höchste Berg des Kilimandscharo-Massivs ist mit 5895 Metern der Kibo – er ist zugleich der höchste Berg Afrikas und gehört zu den sogenannten „Seven Summits“, den jeweils höchsten Bergen der sieben Kontinente.

Den in Japan beheimateten Fudschijama (alias „Fuji“) und die Wüste Gobi (Mongolei / Volksrepublik China) trennen hunderte Kilometer. Sie liegen nicht im selben Land.

Der Titicacasee ist einer der größten Süßwasserseen Südamerikas und liegt in den Anden in Peru. Der Popocatépetl ist einer der aktivsten Vulkane Mexikos.

Last but not least: den Montblanc-Gipfel findet ihr in Frankreich, der Mont Blanc als Gesamtmasse liegt an der Grenze zwischen Frankreich und Italien. Er ist mit 4807 Metern der höchste Berg der Alpen und der gesamten Europäischen Union. Der Rheinfall hingegen befindet sich in der Schweiz: er gehört zu den drei größten Wasserfällen in Europa.