Ist die Rede von "A23a", geht es um den größten existierenden ...?

Als die Presse im Januar von „A23a“ berichtete – mit rund 4000 Quadratkilometern etwas größer als Mallorca –, ging es um den größten existierenden …? A: Meteoritenkrater, B: Eisberg, C: Zwergplaneten oder D: lebenden Organismus?

Die richtige Antwort lautet: C, Eisberg. Der Eisberg A23a im südlichen Ozean ist mit rund 4000 Quadratkilometern, laut der Weltraumagentur Esa, der größte Eisberg der Welt.

