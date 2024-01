Parlamentsbeschluss vom 17. März 2023: Wovon soll es zukünftig nur noch maximal 630 geben?

Es war eine Reform in eigener Sache: Der Parlamentsbeschluss vom 17. März 2023 gab vor, dass es zukünftig nur noch maximal 630 Bundestagsabgeordnete geben darf. Nicht betroffen vom Beschluss sind Wahlkreise, Ausschüsse und Sekunden Redezeit.

Die Wahl­rechtsreform zur Verkleinerung des Bundestages wurde nach einer scharfen Kontroverse am 17. März 2023 durch die Ampelkoalition beschlossen. Für den Gesetzentwurf der Koalition zur Änderung des Bundeswahlgesetzes (20/5370) in der vom Innenausschuss geänderten Fassung (20/6015) votierten in namentlicher Abstimmung 395 Parlamentarier von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP sowie drei AfD-Abgeordnete und ein fraktionsloses Mitglied des Bundestages. Dagegen stimmten neben 184 Unions- und 31 Linken-Abgeordneten auch 41 AfD-Parlamentarier sowie zwei Sozialdemokraten und drei fraktionslose Abgeordnete.