Obwohl es neben Baseball zu den Nationalsportarten zählt, dürfen offiziell erst seit Ende 2022 wieder Frauen in … A: Kuba boxen, B: Ägypten fechten, C: Polen surfen oder D: China Schach spielen?

Die richtige Antwort ist A: Kuba boxen. Nach mehr als 60 Jahren Verbot dürfen Frauen in Kuba seit 2022 wieder offiziell boxen. Das teilten Vertreter der kubanischen Sportbehörde Inda in einer Pressekonferenz am 5. Dezember 2022 mit.

Die „FAZ“ berichtete, dass das Verbot 1959 mit der Begründung verhängt wurde, dass Boxen für Frauen zu gefährlich sei. Die Entscheidung wurde nun mit der Gleichberechtigung von Männern und Frauen in der Verfassung von 2019 begründet. Kuba hatte zuvor bereits alle anderen Sportarten für Frauen geöffnet, nur Boxen war noch verboten.