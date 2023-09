Die Entfernung zwischen den Inseln Ibiza und Formentera beträgt etwa 3,6 Kilometer, aber da die Häfen beider Inseln an geschützten Stellen liegen, beträgt die Entfernung zwischen ihnen 11 Seemeilen, also etwa 20 Kilometer. In jedem Fall dauert die Fahrt etwa 30-50 Minuten, je nach Seegang.