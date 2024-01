Gelbe und weiße Schwarzaugen, sowie Europäische und Australische Gelbgesichter sind… ?

Schwarzaugen und Gelbgesichter – das sind die Bezeichnungen von Wellensittichen.

Die Gelbgesichter traten 1928 erstmals in Belgien auf und haben einen gelbe Färbung am Kopf. Seit den 30ern werden sie auch in Deutschland gezüchtet. Die Schwarzaugen traten in den 50er Jahren erstmals in Helsinki auf. Es sind komplett gelbe Wellensittiche mit schwarzen Augen.