Welcher „falsche Adelige“ wurde durch seine namhafte Erfindung in gewisser Weise zu einem echten Party-König?

Diesen Namen kennen wir alle von Partys, bei denen keine laute Musik läuft: Earl Tupper wurde mit seiner Erfindung zu einem echten „Party-König“. Es waren natürlich nicht Lord Wonderbra, Prinz Polaroid oder der Marquis de Polonaise.

Earl Silas Tupper wurde 1907 in Berlin, New Hampshire geboren und war ein US-amerikanischer Erfinder und Gründer des nach ihm benannten Tupperware-Konzerns. Oder wie andere sagen würden: Das wichtigste ist doch das „Fupp“! Eigentlich denkt man bei den luftdicht verschließbaren Schüsseln, deren Kunststoffdeckel beim Schließen den charakteristischen Laut von sich geben, nicht unbedingt an Party.

Und doch: Die bunten Tupperware- Produkte finden sich dank der legendären „Tupperpartys“ in fast jedem deutschen Haushalt. 1962 kam Tupperware nach Deutschland.