Dierfeld in Rheinland-Pfalz war Ende 2021 Deutschlands einzige Gemeinde mit einer Einwohnerzahl unter 10. Dierfeld ist ein Hofgut, ein Landwirtschaftsbetrieb und eine Ortsgemeinde im Landkreis Bernkastel-Wittlich in Rheinland-Pfalz. Sie gehört seit dem 1. Juli 2014 der Verbandsgemeinde Wittlich-Land an, davor der Verbandsgemeinde Manderscheid. Dierfeld ist mit neun Einwohnern derzeit die kleinste Gemeinde in Deutschland.