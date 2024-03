Unnützes Wissen

4. März 2024

Die historisch bedeutsamen Midwayinseln heißen so, weil sie in etwa in der Mitte liegen auf dem Weg von ...? A: Nordamerika nach Asien, B: Asien nach Australien, C: Australien nach Afrika D: Afrika nach Nordamerika?