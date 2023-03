Kaum jemand kennt ihn, den „vollen Namen“ vom Lieblingsobst „Banane“. Diese hört korrekt auf den Titel „Dessertbanane“.

Wer es noch etwas komplizierter haben will: die Dessertbanane hört auch auf die Bezeichnung „Musa × paradisiaca“, alternativ auch Obstbanane oder Pisang – am einfachsten aber natürlich weiterhin einfach nur „Banane“. Im weltweiten Durchschnitt, wie auch in Deutschland, gehört die Dessertbanane zu den populärsten Früchten.