Der Spanier sagt nicht: „Das kommt mir spanisch vor“, sondern „Esto me suena a …“? A: americano, B: chino, C: alemán oder D: italiano?

Die richtige Antwort lautet: B: chino. Wenn Spaniern also etwas unklar vorkommt, sagen diese „Esto me suena a chino“. In Italien heißt es übrigens „Mi sembra tedesco“ – also: „das kommt mir Deutsch vor“.

