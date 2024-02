Das wohl mit Abstand bekannteste Zitat aus welchem Kino-Hit stammt von einer Figur, die im gesamten Film nur diesen einen Satz sagt? A: Terminator 2, B: Krieg der Sterne, C: Harry und Sally oder D: Der weiße Hai?

Die richtige Antwort lautet: C: Harry und Sally. Gemeint ist die Szene im Restaurant, in der Sally ihren gespielten Orgasmus Harry zustöhnt. Daraufhin antwortet eine ältere Dame dem Kellner, als er ihre Bestellung aufnehmen will: „I’ll have what she’s having“ („Ich will genau das, was sie hatte“).

