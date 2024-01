Wer starb mit 32 Jahren kurz vor der Premiere seines ersten und einzigen Hollywoodfilms? Bruce Lee, James Dean, Heath Ledger oder Paul Walker?

Die Antwort ist Bruce Lee. Er starb mit 32 Jahren kurz vor der Premiere des ersten und einzigen Hollywoodfilms, in dem er die Hauptrolle spielt. Der Name des Films ist „Enter the Dragon“, auf deutsch auch als „Der Mann mit der Todeskralle“ – er gilt bis heute als stilbildender Kampfkunst-Film.