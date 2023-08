Hockey-EM 2023 in Mönchengladbach: Tickets, Anfahrt, Spiele – alle Infos

Im Mönchengladbacher Hockeypark findet in diesem Jahr die Hockey-Europameisterschaft der Damen und der Herren statt. 2006 wurde das Stadion eigens für die Hockey-Weltmeisterschaft gebaut, nun wird es nach der EM 2011 wieder für ein sportliches Großereignis genutzt.

Hockey-EM 2023 in Mönchengladbach: Wann findet das Turnier statt?

Der Start der Europameisterschaft ist am 18. August 2023. Die finale Partie findet am Sonntag, den 27. August, statt. Innerhalb dieser zehn Tage werden insgesamt 40 Partien im Hockeypark ausgetragen.

Die Gruppenphase läuft bis zum 23. August, danach werden die K.o.-Spiele ausgetragen. Die Damen haben ihr Finale bereits am Samstag, den 26. August, Anstoß ist um 14.45 Uhr. Die Herren tragen ihr Finale tags darauf ab 15 Uhr aus.

Hockey-EM 2023 in Mönchengladbach: Diese Länder sind qualifiziert

Anders als man es vom Fußball gewohnt ist, sind bei der Europameisterschaft im Hockey nur acht Teams dabei – sowohl bei den Damen als auch bei den Herren.

EM-Gruppen der Damen

Gruppe A:

Niederlande

Belgien

Spanien

Italien

Gruppe B:

Deutschland

England

Irland

Schottland

EM-Gruppen der Herren

Gruppe A:

Belgien

England

Spanien

Österreich

Gruppe B:

Deutschland

Frankreich

Wales

Niederlande

Hockey-EM 2023 in Mönchengladbach: Wie sieht der Modus aus?

Bei der Europameisterschaft im Hockey werden alle Plätze ausgespielt. Hintergrund ist die mögliche Qualifikation für die nächste Europameisterschaft 2025. Denn von den acht Teilnehmern können sich die besten sechs bereits fürs nächste Turnier qualifizieren.

Darüber hinaus kommen jeweils die beiden ersten Teams jeder Gruppe weiter ins Halbfinale. Von dort geht es weiter ins Finale. Der Europameister ist gleichzeitig auch für die Olympischen Spiele im kommenden Jahr in Paris qualifiziert.

Hockey-EM 2023 in Mönchengladbach: Das sind die Kader der deutschen Teams

Für die Herren ist Bundestrainer Andre Henning zuständig. Er kann auf einen Großteil der Spieler zurückgreifen, die sich im Januar dieses Jahres in Indien zu Weltmeistern krönten. Insgesamt werden 15 von 18 Weltmeistern dabei sein. Zudem wird es für die Brüder Mats und Tom Grambusch, beide gebürtig aus Mönchengladbach, ein Heimspiel werden.

Diese Spieler sind nominiert:

Jean-Paul Danneberg (Tor)

Alexander Stadler (Tor)

Mats Grambusch

Tom Grambusch

Johannes Große

Malte Hellwig

Timm Herzbruch

Teo Hinrichs

Moritz Ludwig

Hannes Müller

Mathias Müller

Timur Oruz

Gonzalo Peillat

Thies Prinz

Justus Weigand

Niklas Wellen

Lukas Windfeder

Martin Zwicker

Bei den Damen ist mit Torhüterin Julia Sonntag ebenfalls eine Spielerin im Aufgebot, die aus Mönchengladbach stammt. Diese Spielerinnen hat Bundestrainer Valentin Altenburg für das Turnier berufen:

Nathalie Kubalksi (Tor)

Noelle Rother (Tor)

Julia Sonntag (Tor)

Jule Bleuel

Jette Fleschütz

Hanna Granitzki

Pauline Heinz

Kira Horn

Viktoria Huse

Stine Kurz

Nike Lorenz

Lena Micheel

Lisa Nolte

Selin Oruz

Cécile Pieper

Anne Schröder

Charlotte Stapenhorst

Sara Strauss

Linnea Weidemann

Benedetta Wenzel

Amelie Wortmann

Sonja Zimmermann

Hockey-EM 2023 in Mönchengladbach: Das kosten die Tickets

Die Tickets für die Partien der Hockey-Europameisterschaft sind in vier Kategorien unterteilt. Zudem ist der Preis abhängig davon, ob es sich um ein Gruppenspiel oder um ein K.o.-Spiel handelt. Ein Gruppenspiel auf der Osttribüne könnt ihr euch bereits für 12,50 Euro anschauen. Zum Finale kostet ein Ticket dort 34,50 Euro.

Im unteren Bereich der Haupttribüne kostet euch eine Karte zwischen 34,50 Euro und 68,60 Euro. Wollt ihr auf den oberen und überdachten Bereich, liegen die Preise zwischen 29 Euro und 62 Euro. Zu guter Letzt gibt es noch VIP-Tickets ab 169 Euro bis zu 249 Euro zu kaufen.

Für das Finale der Herren sind jedoch bereits alle verfügbaren Tickets vergriffen. Auch beim Damenfinale sind schon drei Viertel aller Tickets verkauft. Zur Ticketübersicht gelangt ihr hier!

Hockey-EM 2023 in Mönchengladbach: Wie viele Fans passen in den Hockeypark?

Die Stadionkapazität fasst bis zu 9500 Zuschauer. Damit ist der Hockeypark in Mönchengladbach das größte Hockeystadion Europas. Die Veranstalter hoffen auf eine hohe Auslastung während des gesamten Turniers, nicht zuletzt wegen der beiden Teilnehmernationen Belgien und Niederlande. Von dort hofft man in Mönchengladbach viele Gäste begrüßen zu dürfen, die ihre jeweiligen Nationalteams anfeuern möchten.

Hockey-EM 2023 in Mönchengladbach: TV-Übertragung und Stream

Die Spiele der Hockey-EM werden nicht im linearen Fernsehen übertragen. Allerdings werden ARD und ZDF die Spiele der deutschen Teams als kostenlosen Livestream über sportstudio.de, sportschau.de und in den jeweiligen Mediatheken anbieten. Die beiden Finals hingegen werden, wenn es ein deutsches Team ins Endspiel schafft, dann im TV von ARD und ZDF übertragen.

Alternativ wird auch ein Livestream von „Sport 1 Extra“ angeboten, dieser ist allerdings bezahlpflichtig.

Hockey-EM 2023 in Mönchengladbach: Anfahrt zum Hockeypark

Der Hockeypark in Mönchengladbach liegt unmittelbar an der Autobahn, daher habt ihr einige Möglichkeiten, wie ihr die Sportstätte erreicht. Kommt ihr aus dem Süden, fahrt die A61 bis zur Ausfahrt Mönchengladbach-Nordpark. Dort biegt ihr dann links ab auf die B230 (Waldnieler Straße) in Richtung MG-Nordpark/MG-Zentrum. Nach ca. 500 Metern nehmt ihr die Ausfahrt Richtung Nordpark/BorussiaPark/SparkassenPark/Abfallumladestelle. Folgt dem Straßenverlauf ca. einen Kilometer, dann seht ihr auf der rechten Seite den Hockeypark.

Kommt ihr aus der Richtung Venlo oder Düsseldorf, fahrt die A52 bis zum Autobahnkreuz Mönchengladbach. Dort verlasst ihr die A52 und wechselt auf die A61 Richtung Aachen. Nach ca. zwei Kilometern nehmt ihr Ausfahrt Nordpark. Danach fahrt ihr nach rechts, nächste Möglichkeit wieder rechts auf die Zubringerstraße zum Nordpark. Ihr folgt dem Straßenverlauf etwa einen Kilometer, dann kommt auf der rechten Seite der Hockeypark.

Hockey-EM 2023 in Mönchengladbach: Wo kann ich mit dem Auto parken?

Zu den Spielen stehen allen Interessierten die Parkplätze P4, P5, P6 und P7 zur Verfügung. Allerdings wird dafür eine Gebühr in Höhe von 7 Euro erhoben.

Nutzt für euer Navi am besten folgende Adresse: