Maskottchen für Fußball-EM 2024 hat endlich einen Namen – Bär wird auch in Düsseldorf präsent sein

Mitte Juni wurde das Maskottchen zur Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland vorgestellt. Ein animierter Teddybär, mit dem man Bezug zur Produktion der süßen Stofftiere nehmen will, die Anfang des 20. Jahrhunderts in Deutschland begonnen hat. Nur ein Name für das Maskottchen stand noch aus.

Diesen durften die Fans, oder vielmehr die Kinder, in den vergangenen zwei Wochen bestimmen. Nun gibt es auch einen Gewinner. Auswählen durften jene Kinder, die Teil des Schulfußballprogramms der Uefa waren, aus den vier Vorschlägen Albärt, Bärnardo, Bärnheart und Herzi von Bär. Gewonnen hat am Ende Albärt, wie der europäische Fußball-Dachverband und der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Mittwoch bekanntgaben.

EM-Maskottchen Albärt soll Kinder zu mehr Bewegung animieren

Albärt setzte sich am Ende mit 32 Prozent aller Stimmen gegen die Konkurrenz durch. Nur Glück brachte der Teddy bislang noch nicht, denn bei seiner Vorstellung beim Länderspiel der DFB-Elf gegen Kolumbien verlor die Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick mit 0:2.

Doch das ist auch nicht die primäre Aufgabe von Albärt. Vielmehr soll der Teddy laut EM-Turnierdirektor Philipp Lahm für mehr Bewegung bei den Kindern sorgen. Dafür soll das Maskottchen im Rahmen einer Kampagne durch ganz Europa touren und Schulen besuchen. „Mit der Einführung unseres Maskottchens hoffen wir, eine lustige und sympathische Figur zu schaffen, die die Kinder für das Fußballspielen begeistern wird“, so Lahm. Albärt wird dabei sicherlich auch in Düsseldorf Präsenz zeigen, schließlich ist die NRW-Landeshauptstadt einer der acht Austragungsorte des kontinentalen Fußballturniers.