Bundesliga-TV-Guide: Wer zeigt welche Partien, wer hält welche Rechte – und wie teuer wird es für Fans?

Wer heutzutage die Spiele der Bundesliga verfolgen will, muss auf eine Vielzahl von Abonnements und Anbieter zurückgreifen. Die Zeiten, in denen ein Anbieter alle Spiele von freitags bis sonntags präsentierte, sind längst vorbei. Da es inzwischen recht unübersichtlich geworden ist, wer überhaupt welche Spiele zeigt, geben wir euch hier die Übersicht!

Fußball-Bundesliga im TV: Welche Spiele zeigt Sky?

Sky ist der Nachfolger des ehemaligen Platzhirschen und Vorreiters Premiere. 2009 startete Sky in Deutschland und Österreich und war lange Zeit der einzige Anbieter von Live-Übertragungen aus der deutschen Fußball-Bundesliga. Inzwischen zeigt Sky nur noch die Samstagsspiele der Bundesliga live.

Neben der Bundesliga am Samstag zeigt Sky auch alle Spiele der 2. Liga sowie die Begegnungen im DFB-Pokal. Neben deutschem Fußball zeigt Sky auch die englische Premier League.

Das Bundesligapaket kostet bei Sky im ersten Jahr monatlich 25 Euro. Wer nach 12 Monaten sein Abonnement verlängert, zahlt ab dem zweiten Jahr monatlich 35,50 Euro.

Fußball-Bundesliga im TV: Was zeigt DAZN?

Zwar schreibt DAZN seit seiner Gründung rote Zahlen, das aber hielt den Sender in der Vergangenheit nicht davon ab, mit günstigen Preisen in den Kampf um Bundesliga-Zuschauer einzusteigen. Inzwischen bietet DAZN die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga an. Das sind pro Spieltag meist drei Partien, es können aber – je nach Lage in den europäischen Wettbewerben – auch mehr sein.

Neben der Bundesliga bietet DAZN Fußball-Fans auch noch beinahe die komplette Champions League live an. In der Saison 2023/24 zeigt der Streamingsender 121 von 137 Spielen der Königsklasse. Zusätzlich werden Spiele unter anderem aus Spanien, Italien und Frankreich übertragen.

DAZN ging mit dem Kampfpreis von 15 Euro pro Monat auf den Markt. Inzwischen hat sich der Preis verdoppelt. Ein DAZN-Abonnement, mit dem ihr die Bundesliga-Partien am Freitag und Sonntag sehen könnt, kostet euch in dieser Saison 29,99 pro Monat. Dann allerdings müsst ihr das Angebot auch 12 Monate wahrnehmen. Wenn ihr die Freiheit haben wollt, zum Monatsende zu kündigen, müsst ihr monatlich 44,99 Euro hinblättern.

Bundesliga im TV: Was zeigt WOW?

WOW ist Skys hauseigener Streamingdienst und bietet das gesamte Sportangebote des Pay-TV-Senders. Das bedeutet, dass auch hier die Samstagsspiele der Bundesliga zu sehen sind, ebenso die komplette 2. Liga, der DFB-Pokal sowie die englische Premier League. Ein Monatsabo bei WOW kostet euch 29,99 Euro.

Bundesliga im TV: Was zeigt Prime Video?

Beim Amazon-Sender Prime Video habt ihr zwar keine Bundesliga, aber dafür die Champions League. Pro Spieltag wird ein Spiel live ausgestrahlt. Über die komplette Champions-League-Saison bedeutet das 16 Spiele, angefangen bei den Playoffs bis hin zum Rückspiel eines Halbfinales.

Welches Spiel gezeigt wird, entscheidet sich meist kurzfristig, in der Regel aber wird das Topspiel der Dienstagspartien gezeigt, wenn möglich mit deutscher Beteiligung. Entscheidet ihr euch für ein Prime-Video-Abo, kostet euch das im Jahr 89,90 Euro oder im Monat 8,99 Euro.

Bundesliga im TV: Was zeigt RTL+?

RTL+ zeigt zwar keine Bundesliga am Wochenende, dafür hat sich der Privatsender die Rechte für die Europa League und die Conference League gesichert. Dort kann man die Spiele jeweils einzeln oder in der Konferenz schauen.

Die Kosten für ein Abonnement bei RTL+ liegen im Jahr bei 59,99 Euro, im Monatsabo kostet euch der Spaß 6,99 Euro.

Bundesliga im TV: Was zeigt MagentaTV?

MagentaTV gehört zur Telekom und bietet ebenfalls ein umfangreiches Sportpaket. Allerdings funktioniert das bei MagentaTV nur in Kombination mit den bereits bekannten Anbietern. Das bedeutet, dass man für Bundesliga-Fußball über den Telekom-Streamingdienst auf die DAZN- und WOW-App zurückgreifen muss. Darüber hinaus überträgt MagentaTV aber auch auf den hauseigenen Streamingsendern die 3. Liga sowie die Frauen-Bundesliga live.

Bundesliga im TV: Wie viele Abos braucht man als Fußballfan – und wie viel kostet der Spaß?

Wer tatsächlich alle Spiele seiner Mannschaft sehen möchte, kommt um mehrere Abos gleichzeitig nicht herum. Am einfachsten ist das mit Sky und DAZN. Die Samstagsspiele sieht man bei Sky, ebenso die englischen Wochen. Die Freitags- und Sonntagspartien strahlt DAZN aus. Beide Anbieter im Bundle kosten euch pro Jahr 468 Euro.

Spielt deine Lieblingsmannschaft dann aber auch noch international, müssen zusätzlich auch Prime Video und RTL+ angeschafft werden. RTL+ für die Europa League und Conference League würde in dem Fall 91 Euro kosten. Amazon Prime für die Champions League kostet ebenfalls noch mal 90 Euro. Wer also alle vier Abos mitnehmen möchte, muss pro Jahr insgesamt 648 Euro auf den Tisch legen.