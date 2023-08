„Werden eine richtig geile Stimmung bieten“: ELF und Stadt Duisburg freuen sich auf größtes europäisches Football-Finale

Seit dem Ende der NFL Europe 2007 gab es kein derart großes Footballfinale im europäischen Football: Am 24. September findet das Championship Game 2023 der European League of Football statt, die Duisburger Schauinsland-Reisen-Arena wird an diesem Tag aller Voraussicht nach bis auf den letzten der 31.500 Plätze gefüllt sein.

„Es freut mich ungemein, dass das Finale hier stattfindet. Es ist eine große Ehre für die Stadt. Zumal die Schauinsland-Reisen-Arena, die zugleich auch das Zuhause des MSV Duisburg ist, mit Sicherheit das schönste Stadion ist, was man sich dafür aussuchen kann.“, sagte Duisburgs Oberbürgermeister Sören Link auf einer Pressekonferenz am Montag. Der Politiker betonte weiter: „Wir sind eine sportbegeisterte Stadt in einer sportbegeisterten Region. Allein in Duisburg mit 500.000 Einwohnern sind knapp 100.000 Menschen in Sportvereinen aktiv. Daher passt das Championship Game der ELF sehr gut in unsere Region und wird viele Menschen anziehen. Wir werden diesem Finale eine richtig geile Stimmung bieten.“

Patrick Esume, Commissioner der ELF und der größeren Öffentlichkeit vor allem in seiner Rolle als umtriebiger NFL-Experte und Co-Kommentator bekannt, ergänzte: „Meine Erwartungen an den 24. September sind sehr hoch, denn die Kulisse einer ausverkauften Schauinsland-Reisen-Arena wird unglaublich sein.“

Gibt es noch Tickets fürs ELF-Championship Game 2023 in Duisburg?

Die Veranstalter des ELF-Championship Games 2023 rechnen damit, dass die Duisburger Schauinsland-Reisen-Arena am 24. September bis auf den letzten Platz gefüllt sein wird. In die Heimstätte von Rhein Fire und dem Fußball-Drittligisten MSV Duisburg passen 31.500 Zuschauer.

Noch sind Tickets über den Anbieter Ticketmaster erhältlich. Kinder kommen schon ab 11 Euro an Eintrittskarten, Erwachsene zahlen, je nach Ticketkategorie, zwischen 20 und 80 Euro. VIP-Pakete sind ab 149 Euro verfügbar.

Rhein Fire mit guten Chancen ins ELF-Finale einzuziehen

Die Chancen, dass die Düsseldorfer ELF-Footballer von Rhein Fire am 24. September in ihrem Heimstadion um den Titel kämpfen, sind dabei sehr groß. Am vergangenen Spieltag sicherte sich das Team von Head Coach Jim Tomsula mit einem 40:9-Erfolg gegen die Hamburg Sea Devils vorab das Playoff-Ticket. Je nach Ausgang der abschließenden drei Regular-Season-Partien könnte die bislang ungeschlagene Mannschaft von Rhein Fire sogar als eines von zwei gesetzten Teams automatisch ins Halbfinale einziehen. Um dieses Ziel zu erreichen, sollte im kommenden Spiel gegen die Munich Ravens (Sonntag ab 16.25 Uhr) definitiv wieder ein Sieg her.

