ELF-Boss Patrick Esume im Interview: Holt Rhein Fire den Titel? „Dieses Team darf man nicht aus dem Blick verlieren“

Er hat Hunderttausenden, wenn nicht sogar Millionen Menschen in Deutschland den Football-Sport erklärt und näher gebracht: Patrick „Coach“ Esume. Der frühere Profi und Trainer hat sich als TV-Experte – ab der kommenden Saison bei den NFL-Übertragungen von RTL zu sehen – einen Namen gemacht.

Zudem ist der gebürtige Hamburger einer der entscheidenden Köpfe hinter der European League of Football (ELF). Als Commissioner ist der 49-Jährige für die sportlichen Belange der Liga verantwortlich – und somit auch für das diesjährige Championship Game in der Duisburger Schauinsland-Reisen-Arena. Die Chancen stehen gut, dass die Düsseldorfer Footballer am 24. September in ihrer Heimstätte um den ELF-Titel spielen, sind sie in der laufenden Regular Season schließlich immer noch ungeschlagen.

Dieses Team hat Patrick Esume für den ELF-Titel 2023 auf dem Zettel

Neben Rhein Fire gelten die Vorjahres-Champions der Vienna Vikings, die als einziges weiteres Team bislang ohne Niederlage geblieben sind, als Favorit auf den Finalerfolg von Duisburg. Für Esume heißt das jedoch noch lange nicht, dass Football-Fans diese beiden Mannschaft auch im Endspiel sehen werden.

>> ELF und Stadt Duisburg freuen sich auf größtes europäisches Football-Finale <<

„Man darf die Frankfurt Galaxy nicht aus dem Blick verlieren, die auch nur bei einer Niederlage stehen und am letzten Spieltag der Regular Season auf Rhein Fire treffen“, so Esume im Gespräch mit Tonight News. „Mit einem Sieg dort könnten sie sogar noch die Western Conference gewinnen und statt Rhein Fire vorzeitig ins Halbfinale einziehen.“

In den Playoffs würden die Karten ohnehin neu gemischt werden, erklärt Esume. „Da kommt es dann einzig und allein auf die Tagesform an – und da können dann Außenseiter auch plötzlich die großen Favoriten Rhein Fire und Vienna Vikings schlagen und wir haben eine völlig unerwartete Finalpaarung.“

ELF-Boss Esume voll des Lobes für Rhein-Fire-Coach Tomsula

Dass sich Rhein Fire überhaupt zum Titelfavoriten gemausert hat, ist zu einem großen Anteil der Verdienst von Head Coach Jim Tomsula. Der US-Amerikaner bringt jahrzehntelange NFL-Erfahrung mit – und hat sich mit Haut und Haaren dem Projekt European League of Football verschrieben, wie Tomsula zuletzt im Tonight-News-Interview betonte. Das weiß auch Esume anzuerkennen. „Ich bin super happy, dass in Jim ein ehemaliger NFL-Head-Coach an die Vision ELF glaubt. Das ist für mich der größte Beweis, dass unser Konzept spannend ist und wir hier etwas aufbauen“, betont der Liga-Boss.

Dabei verfolgt Coach Tomsula ein zentrales Ziel: Jeder der 53 Spieler im Rhein-Fire-Kader soll irgendwann Profisportlertum genießen können und keinem weiteren Broterwerb nachgehen müssen. Wenn ihm dies gelungen sei, manifestierte Tomsula im Gespräch mit Tonight News, „verabschiede ich mich nach Florida, öffne mir ein Bier und genieße überglücklich mein restliches Leben.“

Doch: Wie weit ist die ELF auf dem Weg dorthin schon? Oder anders gefragt: Wie lange wird Coach Tomsula für sein Bier auf der Veranda in Florida schuften müssen? Commissioner Esume gibt eine klare Antwort: „Wenn Jim seine ‚Drohung‘ Ernst meint, dann gehe ich davon aus, dass wir ihn noch so fünf bis acht Jahre bei Rhein Fire sehen werden.“

ELF-Finale 2024 auf Schalke – Esume: Unser Ziel ist ein volles Stadion

Esume betont während des Gesprächs immer wieder, dass die ELF immer noch am Anfang stehe, die Liga sich jedoch in die richtige Richtung entwickle. Dazu gehört auch, dass das Finale der Saison 2024 in der über 62.000 Zuschauer fassenden Veltins-Arena, der Heimstätte des Fußball-Traditionsklubs Schalke 04, ausgetragen wird. Ein gewagter Schritt in die Offensive, schließlich findet das diesjährige Championship Game in der gerade einmal halb so großen Duisburger Schauinsland-Reisen-Arena statt. Esume gibt sich jedoch kämpferisch-optimistisch: „Ich bin guter Dinge, dass wir die Schalker Arena im kommenden Jahr so gut wie, wenn nicht sogar komplett vollkriegen werden – das ist auf jeden Fall das Ziel.“

Man brauche ambitionierte Ziel, ansonsten könne man „es sich auch direkt sparen.“ Oder wie Esume es mithilfe eines US-amerikanischen Sprichworts auf den Punkt bringt: „Sometimes you got to shoot for the moon. If you miss, you still land among the stars.“

Den kompletten Spielplan und alle Ergebnisse des Düsseldorfer ELF-Teams Rhein Fire gibt es hier.