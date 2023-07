Sport

Der siebte Streich: Rhein Fire gewinnt in Paris und bleibt ungeschlagen

17. Juli 2023

Nach dem siebten Sieg in Folge sind die Footballer von Rhein Fire weiter auf geradem Weg in Richtung ELF-Playoffs. Beim Auswärtsspiel in Paris musste das Team von Coach Jim Tomsula jedoch lange zittern. Am Ende war ausgerechnet ein Franzose mitentscheidend am Erfolg.