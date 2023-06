Kantersieg gegen Frankfurt – Rhein Fire startet erfolgreich in neue ELF-Saison

Was für ein Start in die neue ELF-Saison für das Team von Rhein Fire! Mit 33:9 fertigten die Düsseldorfer Footballer am Sonntag den Western-Conference-Rivalen Frankfurt Galaxy vor 12.665 Zuschauern in der Duisburger Schauinsland-Reisen-Arena ab. Besonders die Defense des Teams von Head Coach Jim Tomsula überzeugte auf voller Linie: Gleich zwei in die Endzone getragene Interceptions, sogenannte „Pick Six“-Plays, gelangen der Verteidigung – auch weil Frankfurt-Quarterback Jakeb Sullivan einen rabenschwarzen Tag erwischte.

Das Spiel lief von Beginn an für Rhein Fire. Bereits den Coin Toss um den ersten Ballbesitz der Partie – ausgeführt von der Düsseldorfer US-Generalkonsulin Pauline Kao – entschieden die Gastgeber für sich. Die Rheinländer wählten jedoch den Kick-Off, den Frankfurt bis zur eigenen 44-Yard-Linie zurücktrug. Danach gelang der Galaxy-Offense jedoch nichts mehr – three and out.

Rhein Fire machte es beim ersten offensiven Ballbesitz deutlich besser – und erzielte direkt den ersten Touchdown der Partie. Der Extrapunktversuch ging jedoch bei deutlichem Wind daneben. 6:0.

Rhein Fire nutzt rabenschwarzen Tag der Frankfurt Galaxy aus

Darauf folgte die wohl wildeste und spektakulärste Sequenz des Spiels. Erst fischte Rhein-Fire-Defensive-Back Omari Williams einen Pass von Galaxy-Quarterback Sullivan aus der Luft und trug ihn über das halbe Spielfeld in die Endzone zum Pick-Six, bevor die Frankfurter mit einem Katastrophen-Play untermauerten, dass für sie heute in Duisburg nichts zu holen sein werde: Im Anschluss an Williams Touchdown und dem erfolgreichen Rhein-Fire-Extrapunktversuch wollten die Hessen mit einem Field Goal Attempt verkürzen. Doch der Snap geriet zu hoch, der Kicker griff am Ball vorbei. Statt drei Punkte für Galaxy hieß es Ballbesitz für Rhein Fire an der 38-Yard-Linie und 13:0 für die Hausherren zum Ende des ersten Quarters.

Und Rhein Fire machte zum Start ins zweite Viertel seinem Namen alle Ehren und feuerte direkt drauf los: 40-Meter-Touchdown-Pass von Quarterback Jadrian Clark auf Wide Receiver Anthony Mahoungou. 19:0 für die Düsseldorfer. Frankfurt wirkte weiterhin wie gelähmt und benötigte weitere 13 Minuten, um endlich aufs Scoreboard zu kommen: Ein Laufpassspiel aus der Red- in die Endzone brachte Galaxy den ersten Touchdown ein. 19:6 und damit auch das Halbzeitergebnis.

Rhein Fire feiert gelungenen ELF-Saisonauftakt in Duisburg

Würden die Frankfurter vom Touchdown kurz vorm Pausenpfiff profitieren und nun eine Aufholjagd starten können? Kurz sah es danach aus, leistete sich Rhein Fire direkt zum Start in Halbzeit zwei ein Turnover-On-Downs. Doch statt den Bock der Rheinländer zu nutzen, gaben die Hessen nach drei Spielzügen ihr Angriffsrecht auch schon wieder ab. Stattdessen erzielte Running Back Sergej Kendus den nächsten Touchdown für Rhein Fire. Die Führung erhöhte sich, auch dank des verwandelten Extrapunktversuchs, auf 26:6.

Im abschließenden Quarter trudelte die Partie vor stimmungsvollen Rängen in der Heimstätte des Fußball-Drittligisten MSV Duisburg langsam aus, sieht man vom Big Play einer höhepunktarmen zweiten Hälfte ab: acht Minuten vor Spielschluss wirft Galaxy-Quarterback Sullivan seine zweite Interception direkt in die Arme von Rhein-Fire-Defensive-Back Max Richter – der den Ball sicher in die Endzone und zum finalen Touchdown der Partie trägt. Da Frankfurt mit einem gelungenen Field Goal noch einmal Ergebniskosmetik betreibt, endet Rhein Fires Auftaktspiel der ELF-Saison 2023 mit 33:9.

Am kommenden Sonntag geht es für Rhein Fire an Spieltag zwei der ELF-Saison 2023 weiter – dann auswärts in Hamburg gegen die Sea Devils. Bemerkenswert: Die Partie wird im Heimstadion des Hamburger SV, dem Volksparkstadion, ausgetragen. Stand jetzt sind bereits weit über 25.000 Tickets für das Duell im 57.000 Zuschauer fassenden Fußball-WM-Stadion von 2006 verkauft.