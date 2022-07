Das sind die 10 gefährlichsten Spinnen der Welt – Bilder und Infos zur Trichternetzspinne, schwarzen Witwe und Co.

Die Rotrückenspinne ist eine ursprünglich in Australien beheimatete Haubennetzspinne. Sie gehört zur Gattung der Echten Witwen. Durch internationalen Handel kommt sie auch in Südostasien und Neuseeland vor. Auch in Belgien und Dänemark hat man Exemplare entdeckt, die sich aber wohl wegen der klimatischen Bedingungen nicht verbreiten konnten. Die männlichen Tiere sind ungiftig, gefährlich für den Menschen können lediglich die Weibchen werden. Foto: Shutterstock/Peter Waters