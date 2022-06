Das sind die zehn gefährlichsten Schlangen der Welt

Die Kettenviper ist eine Art der Orientalischen Vipern (Daboia). In zwei Unterarten kommt sie in Asien von Indien über Teile Chinas bis nach Südostasien und Indonesien vor. Die Kettenviper gilt als gefährlichste Schlange Südostasiens. Kettenvipern bevorzugen Graslandschaften und Randvegetationen. Deshalb kommen sie in Landwirtschaftsgebieten häufiger in Kontakt zu Menschen. Foto: Shutterstock/RealityImages