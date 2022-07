Das sind die zehn gefährlichsten Fische der Welt – Bilder und Infos zum Stachelrochen, Rotfeuerfisch und Co.

Das Petermännchen gilt als eines der gefährlichsten Gifttiere in ganz Europa – und ist sogar vor unserer Haustür anzutreffen! Aufgrund der globalen Wassererwärmung sind Petermännchen inzwischen nicht mehr nur im Mittelmeer und im Ostatlantik unterwegs, sondern auch in der Nordsee. Zu Vergiftungen kommt es häufig, wenn man im flachen Wasser auf den Fisch tritt. Die Petermännchen haben Giftdrüsen an der Rückenflosse und einen giftigen Dorn am Kiemendeckel. Sie graben sich im Sand ein, sodass nur ihre Augen zu sehen sind. Eine Vergiftung ist zwar grundsätzlich nicht tödlich, verursacht aber starke Schwellungen, die auch länger anhalten können. Allerdings kann es bei allergischen Reaktionen auch zu Bewusstlosigkeit oder Herzstillstand kommen. Foto: Shutterstock/Gerald Robert Fischer