Dieses Halloween-Kostüm kommt auf den letzten Drücker: Die Netflix-Erfolgsserie „Squid Game“ liefert gleich drei geniale Kostüme für die nächste Halloween-Party. Aber auch Videospiele wie „Resident Evil Village“ oder „Little Nightmares 2“ halten spannende Ideen parat. In unserer Bilderstrecke findet ihr die Kostüm-Highlights für die anstehenden Halloween-Partys auf einen Blick:

Squid Game liefert vier geniale Blaupausen zu Halloween

An „Squid Game“ führt aktuell kaum ein weg vorbei: Die koreanische Produktion schickt sich an, zum erfolgreichsten Format des Streaming-Dienstes zu werden. In der Serie geht es um ein besonders bizarres und düsteres Spiel, dessen Teilnehmer ihr Leben gegen eine gewaltige Summe Geld riskieren. Die Disziplinen basieren allesamt auf einfachen Kinderspielen.

„Squid Game“ liegt sowohl auf Instagram als auch im TikTok-Kosmos voll im Trend. Kein Wunder also, dass auch die Kostüme der maskierten Wachen des „Squid Game“ hoch im Kurs und bereits bei einschlägigen Online-Händlern erhältlich sind – inklusive der schwarzen Fechtmaske mit Dreieck-, Viereck- oder Kreis-Aufdruck.

Noch eine Spur besser für Halloween geeignet, wenn auch nicht ganz so prägnant, ist die düstere Maske des Aufsehers. Auch diese ist mittlerweile als geniale Requisite im Netz erhältlich und eignet sich zusammen mit einem dunkelgrauen Kapuzenmantel hervorragend für Halloween. Wer es etwas bequemer mag, der hüpft einfach in den grünen Sportanzug mit aufgedruckter Teilnehmer-Nummer.

Auffallen um jeden Preis: Vampir-Kostüme á la „Resident Evil Village“

Als eines der größten Horrorspiele des Jahres hält „Resident Evil Village“ auch für Halloween einige tolle Vorlagen parat. Das Problem ist der damit einhergehende Aufwand: Im Gegensatz zu den „Squid Game“-Kostümen müsst ihr hier etwas mehr Arbeit ins aufwendige Cosplay stecken. Das Ergebnis kann sich dann umso mehr blicken lassen: Egal ob als Lady Dimitrescu (ganz in weiß und mit riesigem Hut), als Vampirschwester oder Werwolf – so erobert ihr jede Halloween-Party!

Von Mortal Kombat bis Venom: Die Kostüm-Highlights aus Film und Videospiel

Neben „Resident Evil Village“ bieten auch viele weitere Videospiele tolle Vorlagen zu Halloween: Die Kämpferriege aus „Mortal Kombat“ beispielsweise macht sich hervorragend auf dem vom Nebel verhangenen Dancefloor.

Last but not least lohnt auch ein Blick auf aktuelle Comic-Verfilmungen: Venom bietet als fieser Schurke eine perfekte Vorlage als Halloween-Kostüm. Insbesondere die Maske und Gesichtsschminke fallen hier etwas aufwendiger aus. Ebenfalls angesagt sind die Helden aus „The Suicide Squad“, allen voran das geniale Weasel und Shark King. Leider ist uns kein Shop bekannt, der die beiden Kostüme anbieten würde – hier sind Cosplay-Profis gefragt. Zeitlose Klassiker bleiben Interpretationen von Harley Quinn und dem Joker.

