Der Oktober hat sich bei den Streaming-Dienstleistern mittlerweile als Horror-Monat etabliert: Halloween sei Dank erscheinen über vier Wochen hinweg unzählige Genre-Klassiker. Aber auch neue Horrorfilme und gruselige Serien buhlen um eure Aufmerksamkeit. Wir stellen zehn Highlights vor.

Unter den Netflix-Neuheiten im Oktober finden sich in diesem Jahr der Slasher-Streifen „JEMAND ist in deinem Haus“ (ab 6. Oktober, von James „The Conjuring“ Wan), das Horror-Drama „Das Gift“ (ab 13. Oktober, auf englisch besser betitelt mit „Fever Dream“), der schrille Vampirfilm „Night Teeth“ (ab 20. Oktober) und Teil 2 des brutalen Survival-Schockers „Nobody Sleeps in the Woods Tonight“ (ab 27. Oktober).

Ebenfalls unbedingt im Auge behalten solltet ihr den 29. Oktober, dann erscheint „Army of Thieves“ mit Matthias Schweighöfer als charmanter Gauner in der Hauptrolle. Der Film dient als (eher auf Action orientiertes) Prequel zum immens erfolgreichen Zombie-Blockbuster „Army of the Dead“ von Zack Snyder.

Midnight Mass

Jahrgang: 2021

Handlung: Auf einer kleinen und von der Außenwelt fast abgeschnittenen Insel tröpfelt das Leben der streng religiösen Bewohner unaufgeregt vor sich hin. Dann verliert die Gemeinde plötzlich ihren Pastor. Mit der Ankunft des Nachfolgers auf der Insel geschehen sonderbare Dinge, welche den Alltag gehörig auf den Kopf stellen.

Regie: Mike Flanagan

Hauptdarsteller: Kate Siegel, Zach Gilford, Kristin Lehman, Samantha Sloyan, Igby Rigney, Rahul Kohli, Annarah Cymone, Annabeth Gish, Alex Essoe, Rahul Abburi

Laufzeit: 7 Folgen (jeweils gut über eine Stunde), abgeschlossen

FSK: ab 16 Jahren

Grusel-Faktor: Hoch

Splatter-Faktor: Mittel

Kreisch-Faktor: Gering

Trash-Faktor: Gering

Fazit: Die Serie „Midnight Mass“ geht auf die Kappe von Horror- und Gruselprofi Mike Flanagan („Doctor Sleep“, „Spuk in Hill House“). Dabei wird auch diese Serie vor allem von ruhigen Momenten getragen. Dem einen oder anderen könnte bei der aufwendigen Charakterisierung der Menschen vor Ort langweilig werden. Seid versichert: Je länger man dran bleibt, desto krasser krallt sich die Serie in eurem Kopf fest – und lässt bis zum blutigen Showdown nicht mehr los. Ein perfekter „Slow Burner“ und uns volle 9 von 10 tote Katzen wert.

Army of the Dead

Jahrgang: 2021

Handlung: Nachdem Las Vegas einer Zombie-Epidemie zum Opfer gefallen ist, wurde die Stadt abgeriegelt. Doch der Casinochef Bly Tanaka wittert seine Chance und schickt ein speziell ausgewähltes Expertenteam in die Quarantänezone, um 200 Millionen Dollar aus einem Tresor unter dem Las Vegas Strip zu bergen. Da die Regierung plant, die Stadt mit einem Atomschlag den Erdboden gleich zu machen, beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit und auch die ansässigen Zombies sorgen für die eine oder andere Überraschung.

Regie: Zack Snyder

Hauptdarsteller: Dave Bautista, Ella Purnell, Omari Hardwick, Ana de la Reguera, Theo Rossi, Matthias Schweighöfer

Laufzeit: 148 Minuten

FSK: ab 16 Jahren

Grusel-Faktor: Mittel

Splatter-Faktor: Hoch

Kreisch-Faktor: Mittel

Trash-Faktor: Extrem

Fazit: Regisseur Zack Snyder (Dawn of the Dead, Watchmen, 300) durfte sich bei „Army of the Dead“ austoben, das merkt man dem Film in jeder Sekunde an. Starker Soundtrack, jede Menge kreative Zombies und ein pralles Waffenarsenal lassen hier die Grenze zwischen Action- und Horror-Film verschwimmen. Sicher kein Werk für die Ewigkeit, sein Sitzfleisch aber durchaus wert: 7 von 10 gezähmte Zombie-Tiger!

Fear Street Trilogie

Jahrgang: 2021

Handlung: In „Fear Street Teil 1: 1994“ muss sich Sam vor einem irren Mörder in Sicherheit bringen, der die Kleinstadt Shadyside terrorisiert. In „Fear Street Teil 2: 1978“ sorgt ein verrückter Mörder im Camp Nightwing für Angst und Schrecken. Last but not least sucht in „Fear Street Teil 3: 1666“ ein ganzes Dorf verzweifelt nach einer bösen Hexe. Alle drei Filme verfolgen eine zusammenhängende Geschichte.

Regie: Leigh Janiak

Hauptdarsteller: Kiana Madeira, Olivia Scott Welch, Sadie Sink, Emily Rudd, Ryan Simpkins, Elizabeth Scopel, Ashley Zukerman

Laufzeit: 107 Minuten / 110 Minuten / 114 Minuten

FSK: ab 16 Jahren

Grusel-Faktor: Hoch

Splatter-Faktor: Hoch

Kreisch-Faktor: Hoch

Trash-Faktor: Mittel

Fazit: Im Juli 2021 veröffentlichte Netflix im Abstand von je einer Woche gleich drei grandiose Horror-Filme, die eine Gruselgeschichte über mehrere Jahrzehnte hinweg erzählen. Dabei fängt jeder Teil auch den Stil der jeweiligen Zeit auf, beispielsweise „Fear Street Teil 1: 1994“ als wunderbares Zitat auf „Scream“ und den Horror der 90er Jahre. Am Ende ist man einfach nur hin und weg, wie gut das alles ineinandergreift und funktioniert: Spannend, blutig und dennoch auch immer wieder lustig und mit der nötigen Portion Selbstironie versehen, gehört die Fear Street Trilogie zu den besten Horrorfilmen der vergangenen Jahre. 10 von 10 verbuddelte Finger!

Blood Red Sky

Jahrgang: 2021

Handlung: Aufgrund einer mysteriösen Krankheit ist die junge Mutter Nadja dazu gezwungen, einen Spezialisten in den USA aufzusuchen. Mit ihrem Sohn Elias wagt sie den Flug über den Atlantik – nur leider fällt die Maschine in die Hände von Terroristen, die ganz eigene Pläne verfolgen.

Regie: Peter Thorwarth

Hauptdarsteller: Roland Møller, Peri Baumeister, Chidi Ajufo, Alexander Scheer, Dominic Purcell

Laufzeit: 121 Minuten

FSK: ab 16 Jahren

Grusel-Faktor: Mittel

Splatter-Faktor: Hoch

Kreisch-Faktor: Mittel

Trash-Faktor: Hoch

Fazit: Auch ohne den Trailer gesehen zu haben, sieht man den Clou des Films bereits mit Jet-Geschwindigkeit auf sich zurasen. Dennoch funktioniert „Blood Red Sky“ erstaunlich gut, was allen voran an der beeindruckenden Leistung von Schauspielerin Peri Baumeister liegt. Sicher kein Horrorstreifen für die Ewigkeit, aber durchaus „spaßige“ Unterhaltung mit dezentem Trash-Charme für einen finsteren und verregneten Filmabend. 7 von 10 Punkten.

Kingdom

2019 – 2021

Handlung: Der König ist gestorben und der Prinz hat seinen Platz eingenommen. Doch als der alte König von den Toten aufersteht und eine mysteriöse Krankheit sich immer weiter ausbreitet, muss der Prinz handeln. Denn ihn erwarten bereits neue Feinde.

Regie: Kim Seong-hun, Park In-je

Hauptdarsteller: Ju Ji-hoon, Bae Doona, Ryu Seung-ryong

Laufzeit: 2 Staffeln á 12 Folgen, ein Feature-Film mit 93 Minuten Laufzeit

FSK: ab 16 Jahren

Grusel-Faktor: Hoch

Splatter-Faktor: Hoch

Kreisch-Faktor: Mittel

Trash-Faktor: Mittel

Fazit: „Kingdom“ ist und bleibt einer der besten Geheimtipps im Netflix-Portfolio. Die extrem aufwendig gefilmte Zombie-Serie profitiert stark von den altertümlichen Kulissen. Das ungewohnte Setting hebt „Kingdom“ wohltuend von allen anderen Zombie-Filmen und Serien ab. Wer die zwei Staffeln durchgebinged hat, der darf sich zudem am Feature-Film „Ashin of the North“ versuchen. 10 von 10 blaue Blumen!

A Classic Horror Story

Jahrgang: 2021

Handlung: „Verloren im Wald“ mal anders: Fünf Reisende kommen in einem Wohnmobil zusammen und wollen in den Süden Italiens reisen. Nach einem Unfall wachen sie plötzlich mitten in einer Lichtung im Wald auf – scheinbar ohne eine Straße in der Nähe und auf sich allein gestellt. Und dann wäre da noch dieses bedrohliche Holzhaus, in dem es nicht mit rechten Dingen zugeht…

Regie: Roberto De Feo, Paolo Strippoli

Hauptdarsteller: Matilda Lutz, Will Merrick, Yuliia Sobol, Justin Korovkin, Peppino Mazzotta, Cristina Donadio, Francesco Russo, Alida Baldari Calabria

Laufzeit: 95 Minuten

FSK: ab 16 Jahren

Grusel-Faktor: Hoch

Splatter-Faktor: Hoch

Kreisch-Faktor: Hoch

Trash-Faktor: Hoch

Fazit: Der italienische Horrorfilm „A Classic Horror Story“ spielt gerne mit seinem Titel und der 08/15-Ausgangslage seiner tragischen Heldenfiguren. Dabei erwartet euch so ziemlich alles, was einen guten Horrorfilm ausmacht: Coole Kameraperspektiven, blutige Details und jede Menge Schreckmomente gipfeln in einer durchdachten Auflösung. Schade nur, dass die meisten Charaktere nicht wirklich zünden wollen und euch eher kalt lassen. Dennoch ein sehenswerter Horrorfilm abseits der üblichen Bekannten. 7 von 10 an die Wand gehängte Hirschköpfe!

#Alive / #amLeben

Jahrgang: 2020

Handlung: Ein junger Nerd hütet die heimischen Wände in einem Wohnblock, während seine Eltern in den Urlaub fahren. Als dann plötzlich die Welt untergeht und Zombies durch die Straßen ziehen, muss er ganz auf sich gestellt ums Überleben kämpfen…

Regie: Cho Il-hyeong (Il Cho)

Hauptdarsteller: Ah-In Yoo, Shin-Hye Park

Laufzeit: 98 Minuten

FSK: ab 16 Jahren

Grusel-Faktor: Hoch

Splatter-Faktor: Hoch

Kreisch-Faktor: Mittel

Trash-Faktor: Mittel

Fazit: Trotz der extrem simpel gestrickten Handlung fesselt euch „#Alive“ beinahe ab der ersten Sekunde. Es gibt so viele schlechte Zombie-Filme da draußen, dass dieser hier positiv herausragt: Die Schauspieler machen einen famosen Job, die Effekte passen und die 98 Minuten sind schneller durchgekaut als ein Zombie… na, ihr wisst schon. Ein Geheimtipp, der uns charmante 8 von 10 „Brains!“ wert ist.

Hollywood scheint den Film übrigens so gut gefunden zu haben, dass ein westliches Remake her musste. Der wesentlich schwächere „Alone“ erschien 2020, packte Johnny Martin in den Regie-Stuhl und Tyler Posey und Donald Sutherland vor die Kamera. Unter dem deutschen Titel „Stay Alive – Überleben um jeden Preis“ könnt ihr das Remake aktuell kostenlos auf Amazon Prime Video sehen.

Stephen King: Doctor Sleeps Erwachen

Jahrgang: 2019

Handlung: Der zweite Teil von „The Shining“ spielt zu einer Zeit, in der der inzwischen erwachsene Danny Torrance noch immer mit seinen übernatürlichen Fertigkeiten zu kämpfen hat. Eines Tages trifft er auf das junge Mädchen Abra Stone, welche ebenfalls das „Shining“ besitzt – und damit zur Zielscheibe einer finsteren Gemeinschaft wird.

Regie: Mike Flanagan

Hauptdarsteller: Ewan McGregor, Kyliegh Curran, Rebecca Ferguson

Laufzeit: 2 Std. 32 Min

FSK: ab 16

Grusel-Faktor: Hoch

Splatter-Faktor: Mittel

Kreisch-Faktor: Mittel

Trash-Faktor: Gering

Fazit: Als Nachfolger von „The Shining“ steckt Stephen King auch hinter „Doctor Sleep“, verfilmt wurde das Ganze von Mike Flanagan (Spuk in Hill House, Das Spiel). Der Film ist nicht nur extrem lang (unbedingt den Director’s Cut schauen!), sondern überrascht auch immer wieder mit tollen Charakteren, spannenden Settings und einigen wirklich grandiosen Kamera-Einstellungen. Eine der stärksten Geschichten des Königs des Horrors der Neuzeit – und uns volle 10 von 10 Psycho-Särge wert!

Spuk in Hill House

Jahrgang: 2018

Handlung: Fünf Geschwister wachsen in einer gruseligen Villa auf und erleben dort unnatürliche Ereignisse. Als Erwachsene führt sie der Selbstmord ihrer jüngsten Schwester wieder zusammen und lässt sie die Vergangenheit aufarbeiten. Doch einige düstere Geheimnisse hätten besser im Dunkeln bleiben sollen…

Regie: Mike Flanagan

Hauptdarsteller: Michiel Huisman, Carla Gugino, Henry Thomas, Elizabeth Reaser, Oliver Jackson-Cohen, Kate Siegel, Victoria Pedretti, Lulu Wilson, Mckenna Grace, Paxton Singleton

Laufzeit: 10 Folgen

FSK: ab 16 Jahren

Grusel-Faktor: Extrem

Splatter-Faktor: Mittel

Kreisch-Faktor: Hoch

Trash-Faktor: Gering

Fazit: Zehn Folgen Gänsehaut pur: „Spuk in Hill House“ gehört zu den besten Gruselserien der vergangenen Jahre und hat bereits jetzt einen Platz auf der ewigen Horror-Bestenliste sicher. Wer auf blutige Details verzichten kann und lieber auf pure Schock-Momente steht, der wird hier sehr glücklich. 10 von 10 Wendeltreppen in den Tod!

Wer nicht genug Grusel bekommen kann: Mit „Spuk in Bly Manor“ erschien im Oktober 2020 eine weitere Serie von Mike Flanagan, welche viele aus „Hill House“ bekannte Schauspieler in neue Rollen versetzt.

The Babysitter

Jahrgang: 2017

Handlung: Der junge Nerd Cole ist in seine Babysitterin „Bee“ verknallt, die neben langen blonden Haaren auch zwei schlagkräftige Argumente für pubertierende Jungs mit sich bringt. Zu seinem Pech verbirgt Bee aber ein dunkles Geheimnis, welches Cole nicht nur um eine ruhige Nacht bringt, sondern auch sein Leben bedroht.

Regie: McG

Hauptdarsteller: Samara Weaving, Judah Lewis, Hana Mae Lee, Robbie Amell, Bella Thorne

Laufzeit: 85 Minuten

FSK: ab 16 Jahren

Grusel-Faktor: Mittel

Splatter-Faktor: Extrem

Kreisch-Faktor: Mittel

Trash-Faktor: Hoch

Fazit: Horror-Komödien sind ein schwieriges Genre: Sie dürfen nicht zu albern sein und müssen zugleich eine gewisse Prise Grusel mit sich bringen. Zudem dürfen sie sich nicht zu ernst nehmen. „The Babysitter“ gelingt all dies mit Bravour. Hier trifft „Kevin allein zu Haus“ auf Horror und jede Menge kuriose Situationen, welche nicht selten in einem Blutbad enden. Obendrauf kommt noch ein famoser Soundtrack. Das macht am Ende mindestens 8 von 10 feuchte Teenager-Träume!

Tipp: Der direkte Nachfolger „The Babysitter: Killer Queen“ (2020) lohnt sich ebenfalls!