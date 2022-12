Duisburg: Nach dem Tod von Norbert Zajac – wie geht es mit dem „größten Zoogeschäft der Welt“ weiter?

Die Nachricht kam wohl mehr als überraschend: Der Besitzer des weltweit größten Zoofachgeschäfts, Norbert Zajac, ist tot. Er sei am Dienstag im Alter von 67 Jahren plötzlich gestorben, bestätigte sein Unternehmen am Donnerstag in Duisburg. Wie geht es mit dem Geschäft weiter?

Kult-Zoohändler Norbert Zajac verstorben: Gefeierter Youtuber und umstrittener Besitzer des „Zoo Zajac“

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Zoo Zajac (@zoo_zajac)

Zajac war mit seinen Internet-Videos über alltägliche und exotische Tiere zum Kult bei Tierliebhabern im Netz geworden – seinem Youtube-Kanal folgten fast 300.000 Abonnenten. Fernsehteams begleiteten ihn immer wieder für Reportagen und Dokusoaps durch sein 13.000 Quadratmeter großes Geschäft im Duisburger Norden, das als größtes Zoofachgeschäft im Guinness-Buch der Rekorde steht.

Zoo Zajac in Duisburg: „Psychoterror für Hunde“ – auch Martin Rütter findet Kritik

Auch, wenn er wahrscheinlich viele Menschen mit Haustieren versorgt hat, gilt Zajac besonders für Tierschützer als umstrittene Person: Er verkaufte unter anderem seltene Tierarten und Hundewelpen. Zuletzt hatte Hundetrainer Martin Rütter zum Boykott des Welpenverkaufs bei Zoo Zajac aufgerufen und die Haltung von Welpen in dem Geschäft als „Psychoterror für Hunde“ kritisiert.

Zoo Zajac verkauft 3000 verschiedene Tierarten und 250.000 Tiere

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Zoo Zajac (@zoo_zajac)

Norbert Zajac, auch bekannt als „Tier-Dealer“, sorgte im Lauf seines Lebens immer wieder selbst für Furore. Schon als Jugendlicher hatte Zajac zusammen mit seinen Brüdern Wellensittiche gezüchtet und verkauft. 1975 gründete er den Fachhandel „Zoo Zajac“ in Duisburg-Meiderich, der 2004 expandierte und sich zum größten Zoohandel der Welt entwickelte – samt Eintrag ins „Guinnes-Buch der Rekorde“.

Auf einer Ladenfläche von mehr als 13.000 Quadratmetern leben 250.000 Tiere, verteilt in über 1000 Aquarien und 500 Terrarien, dutzende Volieren und Teichbecken. Dabei stehen auch seltene und exotische Tiere zum Verkauf wie Faultiere, Erdmännchen, Kaimane, Affen und sogar Gürteltiere.

Der wohl medienwirksamste Verkauf startete 2012 mit dem Verkauf von Hundewelpen – und das, obwohl der Verkauf von Hundewelpen in Zoogeschäften seit den 90er Jahren in Deutschland eigentlich nicht mehr erlaubt ist.

„Zoo Zajac“ in Duisburg: Tierschützer sprechen Beileid aus – und fordern neues Konzept

Die Tierschutzorganisation Peta sprach den Angehörigen von Norbert Zajac ihr Beleid aus. Trotzdem finden sie klare Worte und sprechen sich für eine „notwendige Neuausrichtung“ aus. Der Tierverkauf müsse umgestellt werden und das Sortiment ausschließlich auf tiergerechtes Zubehör und Tierfutter umgestellt werden, so die Forderung.

„Zoo Zajac“ in Duisburg: Bleibt das Geschäft geöffnet?

Die Zoohandlung traf es wie ein Blitz: „Zoo Zajac“ war am Todestag von Norbert Zajac geöffnet. „Das ist ja ganz plötzlich und unerwartet passiert“, sagt Kathi Geven, die neben Zajacs Frau Jutta zur Geschäftsleitung gehört. „Wir wollten nicht im Laden anrufen und da für Panik sorgen.“ Eine Schließung sei generell keine Option, das sei auch im Sinne von Norbert Zajac. „Mit dem Geschäft geht es jetzt ganz normal weiter“, sagt Geven gegenüber 24rhein.

Das bedeutet wohl vorerst, dass der Verkauf und das Konzept der Zoohandlung bestehen bleibe. Das Geschäft werde nun von Norbert Zajacs Ehefrau weitergeführt.