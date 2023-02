„Zoo Zajac“ in Duisburg: Witwe packt aus – werden weiter Hundewelpen verkauft?

Im Dezember ist der Kult-Zoohändler Norbert Zajac überraschend verstorben. Der 67-Jährige hinterlässt – wie er es immer liebevoll genannt hat – sein Baby: „Zoo Zajac“, die größte Zoohandlung der Welt. Fans fragen sich seither, wie es mit dem Geschäft weitergeht. Auch Tierschützer bleiben hellhörig, denn in dem Geschäft stehen auch bedrohte Tierarten zum Verkauf. Jetzt hat sich Zajacs Witwe Jutta auf Youtube geäußert.

„Zoo Zajac“ in Duisburg: Witwe von Norbert Zajac äußert sich auf Youtube

Am 13. Dezember 2022 verstarb Norbert Zajac überraschend im Alter von 67 Jahren. Zajac wurde durch diverse TV-Dokus und durch seinen Youtube-Kanal mit knapp 300.000 Abonnenten deutschlandweit bekannt. Fans fragen sich seither, wie es nun mit dem Geschäft von „Zoo Zajac“ und den Social-Media-Kanälen weitergehen wird. Seine Witwe Jutta hat sich dazu in einem kurzen Video auf Youtube geäußert. Der Clip zählt mittlerweile über 80.000 Aufrufe (Stand: 1. Februar).

„Zoo Zajac“ in Duisburg: So reagiert das Netz auf Jutta Zajacs Video

In dem 27-sekündidigen Video beruhigt Jutta Zajac die Gemüter der Fans: „Hallo Fans, ihr fragt euch sicher, wie es weiter geht“, beginnt sie. „Unser Team dreht weiter“, verkündet sie. Tik Tok, Instagram und Facebook werden weiterlaufen, außerdem gibt es wie gewohnt immer dienstags um 18 Uhr und samstags um 8 Uhr neue Inhalte auf dem YouTube-Kanal.

Die Kommentare unter dem Clip sprechen Bänder. Die Fans sind erleichtert, dass sich Norberts Witwe gegenüber der Öffentlichkeit so ehrlich äußert. „Wie die Liebe Jutta einfach all ihre Kraft dafür aufbringt halbwegs zu lächeln. Großes Beileid, bleib stark gute Frau“, so ein Fan. Viele sprechen weiterhin ihr Mitgefühl aus und wünschen Jutta und allen Angehörigen viel Kraft in dieser „schweren Zeit“. Ein User zeigt sich froh, dass Norberts „Lebenswerk“ festgehalten werde.

Andere Nutzer zeigen sich geschockt. Sie haben bis dato noch nicht davon erfahren, dass Norbert gestorben sei. Verständlich, denn noch immer zeigen die hochgeladenen Clips das Material von vorproduzierten Videos, in denen auch Norbert zu sehen ist.

Neben dem Verkauf von exotischen Tieren wie Erdmännchen, Äffchen und Faultiere kritisieren Tierschützer schon länger, dass „Zoo Zajac“ auch Hundewelpen verkauft. Kurz nach Zajacs Tod veranstalteten Tierschützer eine Demo direkt vor der Tierhandlung in Hunde-Kostümen. Der Hintergrund dazu ist der Verkauf von Hundewelpen im Zoogeschäft Zajac. „Schade, dass es kein Umdenken gibt“, so der Tierschutzbund. Nichtsdestotrotz bleiben sie weiter dran.

„Zoo Zajac“ in Duisburg: Werden weiter Hundewelpen verkauft?

Schon unmittelbar nach Zajacs Tod habe Kathi Geven, die die Zoohandlung neben Norberts Witwe führt, sich gegenüber dem Tierschutzbund geäußert. Dieser bemängelt schon seit mehreren Jahren, dass der Verkauf von exotischen und bedrohten Tierarten durchgeführt wird. Aber auch der Verkauf von Hundewelpen in der Zoohandlung wurde stark kritisiert. Dieser ist zwar offiziell nicht verboten, aber trägt trotzdem keines Falls zum Schutz der Tiere bei.

Die Tierschutzorganisation Peta hatte laut 24Rhein Anzeige gegen das Geschäft wegen nicht artgerechter Haltung erstattet. Das Veterinäramt der Stadt Duisburg ging der Anzeige nach und stellte sich auf die Seite von Peta: Da die Mindestgröße von 12 Quadratmetern Haltungsfläche unterschritten wurde und die Tiere außerdem kein Außengehege haben, musste das Geschäft seine Erdmännchen im Januar abgeben. In Sachen Hundewelpen-Verkauf gebe es nach wie vor keine Änderungen.

Norbert von „Zoo Zajac“ verstorben: In Duisburg steht das größte Zoogeschäft der Welt

Der Verkauf in der Zoohandlung „Zoo Zajac“ geht also nach wie vor so weiter, wie es die Kunden gewohnt sind. Das Geschäft in Duisburg-Neumühl verkauft weiterhin auf einer Fläche von über 13.000 Quadratmetern und lässt den Kunden die Wahl zwischen 12.000 Tieren. Die Zeit wird zeigen, wie die Kunden das Angebot des Zoos annehmen, oder auch nicht.