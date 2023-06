Zahlreiche Sperrungen im NRW-Bahnnetz – Reiseverkehr in den Sommerferien beeinträchtigt

Nachdem die Bahn bereits angekündigt hat, die Strecke zwischen Düsseldorf und Wuppertal ab dem 22. Juni für sechs Wochen wegen Bauarbeiten zu sperren, gibt es nun weitere Trassen in Nordrhein-Westfalen, die ebenfalls von Baumaßnahmen betroffen sind. So müssen sich Bahnreisende auch auf den Abschnitten Düsseldorf-Essen, Essen-Ratingen sowie Bochum-Essen auf zahlreiche Behinderungen einstellen. Zu guter Letzt wird auch im Münsterland eine Verbindung wegen Baumaßnahmen gesperrt.

Für die gesamten Sommerferien wird die Strecke von Düsseldorf nach Wuppertal lahmgelegt. Dort sollen bis zum 4. August unter anderem 4000 Meter neue Schienen verlegt werden, es kommen neue Weichen auf dem Abschnitt hinzu und die Oberleitungen werden erneuert. Damit soll es in Zukunft zu weniger Verspätungen in dem Bereich kommen. Zum dritten Mal in sechs Jahren wird der Abschnitt bereits einer Generalüberholung unterzogen. Betroffen sind von der Sperrung die Linien S8, S28, S68, RE4 und RE13.

Bahnsperrungen in NRW: Auch Essen, Bochum und Münsterland betroffen

Auch zwischen Essen und Düsseldorf wird die Strecke der S6 vom 24. Juni bis 30. Juli gesperrt werden. Der Höseler Tunnel zwischen Essen-Kettwig und Ratingen wird saniert, dort lösten sich Betonteile von der Tunnelwand, wie die „Rheinische Post“ berichtet. Hier müssen Bahnreisende auf die Ersatzbusse ausweichen.

Auch im weiteren Ruhrgebiet kommt es auf der Strecke zwischen Essen und Bochum zu Bauarbeiten vom 30. Juni bis zum 26. Juli. Davon betroffen sind die Linien RE6, RE16 und RB40. Auch Fernzüge halten während der Arbeiten nicht mehr in Bochum. Im weiteren Verlauf ist auch der Abschnitt zwischen Dortmund und Schwerte betroffen. Hier müssen die Linien RE57 und RB53 mit massiven Einschränkungen rechnen.

Vom 23. Juni bis zum 5. August ist dann auch die Strecke zwischen Rheine und Osnabrück im Münsterland gesperrt. Hier sind die Linien RE60 und RB61 sowie einzelne Fernzüge betroffen. Umfangreiche Arbeiten an Stellwerken und Gleisen schränken den Bahnverkehr hier ebenfalls stark ein. Bahnreisende sollten sich daher vorab noch mal zeitig und umfangreich informieren, bevor sie ihre Reise durch das Ruhrgebiet und das Rheinland planen.