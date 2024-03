NRW-News

Tschüss Frühlingsgefühle? Regen und Gewitter in NRW vor Ostern

26. März 2024

Das Wetter in Nordrhein-Westfalen zeigt sich in den nächsten Tagen wechselhaft. Nach einem freundlichen Dienstag mit Sonne und Wolken kommt am Mittwoch Regen auf. Am Donnerstag gibt es Schauer und Gewitter.