Wetter in NRW: Wochenende und Rosenmontag weiter mit Schauern

Für das Wochenende und Rosenmontag müssen sich die Jecken in Nordrhein-Westfalen (NRW) zeitweise auf Regen einstellen bei weiterhin milden Temperaturen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, bleibt es am Samstag weitgehend niederschlagsfrei. In der Nacht zum Sonntag ist es dann zunehmend bedeckt und es regnet.

Der Sonntag startet mit dicken Wolken und es regnet gelegentlich. Zum Nachmittag lockert es auf bei Höchsttemperaturen zwischen 7 und 13 Grad. Örtlich kann es auch noch Schauer geben. In der Nacht zum Montag ist es bewölkt und es gibt zeitweise Regen bei Tiefstwerten zwischen sechs und drei Grad.

>> Das sind die Mottowagen beim Kölner Rosenmontagszug 2024 <<

Wetter in NRW: Regnet es am Rosenmontag?

Am Rosenmontag erwarten Wetterexperten anfangs noch Regen. Es ist wechselhaft bewölkt, später sind einzelne Schauer möglich und die Höchsttemperatur sinkt auf sieben bis zehn Grad. In der Nacht kühlt es ab auf vier bis ein Grad und es könnte gelegentlich regnen. Die Vorhersage von Diplom-Meteorologen Dominik Jung für Düsseldorf lest ihr hier!

dpa