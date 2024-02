Frühlingsgefühle in NRW: Die Schneeglöckchen fangen langsam an zu sprießen, die Winterjacken haben ausgedient. Am Donnerstag könnten die Temperaturen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes bis zu 17 Grad erreichen. Das sind die Prognosen für die dritte Februarwoche.

Glätte in der Nacht trotz milder Temperaturen möglich

Mit einem kleinen Dämpfer begann der Veilchendienstag allerdings für den Raum Wuppertal: Wegen „überraschenden Glatteises“ mussten hier am frühen Morgen nach Polizeiangaben viele Straßen gesperrt werden.

Wie ein Meteorologe des DWD am Dienstag erklärte, kann es örtlich in Bereichen zu Frost und Glätte kommen. Davon seien besonders Bereiche betroffen, in denen es kleine Senken gibt und der Boden schnell abkühlt. So sei es möglich, dass auch bei 3 oder 4 Grad über 0 am Boden noch Temperaturen von bis zu minus 1 oder minus 2 Grad herrschen. Das führt bei Feuchtigkeit zu Glätte.

Landesweit erreichen die die Temperaturen am Dienstag im Laufe des Tages Höchstwerte zwischen 7 und 10 Grad. Am Mittwoch können die Temperaturen demnach auf zwischen 11 und 14 Grad steigen, Regen sei nicht ausgeschlossen.

Bis zu 17 Grad zum Ende der Woche möglich

In den nächsten Tagen sei in NRW allerdings überhaupt nicht mehr mit Glatteis zu rechnen, so der Wetterexperte. Am Donnerstag könnten die Temperaturen auf bis zu 17 Grad klettern, Richtung Wochenende seien Temperaturen von bis zu 15 Grad möglich. Nachts kühle es auf 8 bis 6 Grad ab.

dpa