Wetter in NRW: So wechselhaft wird der Start in die Osterferien

Die kommende Woche bringt zum Start der Osterferien mildere Temperaturen, jedoch bleibt das Wetter wechselhaft. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) erwartet uns am Montag ein Mix aus Sonne und Wolken. Im östlichen Teil des Landes können noch einige Regenschauer auftreten, die jedoch im Laufe des Abends nachlassen. Die Höchstwerte liegen zwischen 9 und 13 Grad. In der Nacht sinken die Temperaturen auf 4 bis 1 Grad, wobei es im Bergland zu leichtem Frost kommen kann.

Am Dienstag (26. März) nimmt die Bewölkung im Tagesverlauf von Westen her zu, bleibt jedoch größtenteils trocken. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 13 und 16 Grad. In der Nacht setzt im Westen leichter Regen ein, bei Tiefstwerten zwischen 3 und 8 Grad.

Sturmböen und Gewitter zum Start in die Feiertage erwartet

Auch am Mittwoch bleibt es wechselhaft, mit zeitweiligem leichten Regen und auflockernden Wolken am Abend. Die Temperaturen erreichen 11 bis 15 Grad, während es in der Nacht zwischen 7 und 4 Grad abkühlt, im Sauerland sogar bis auf 2 Grad.

Der Donnerstag verspricht wieder etwas ungemütlicher zu werden, da Schauer und möglicherweise auch Gewitter erwartet werden. Die Temperaturen bleiben ähnlich, zwischen 11 und 15 Grad, wobei am Mittag mit geringer Wahrscheinlichkeit auch starke bis stürmische Böen auftreten können.

>> Hier mehr zum Osterwetter 2024 in NRW nachlesen <<

mit dpa