Am Dienstag fegt ein Sturm über NRW hinweg. Böen mit Geschwindigkeiten zwischen 55 und 70 km/h sind verbreitet, im Hochsauerland und am Nordrand der Eifel sogar bis zu 80 km/h. Der Himmel bleibt bedeckt und es regnet leicht. Die Temperaturen erreichen 9 bis 13 Grad, im Hochsauerland nur 5 Grad.

In der Nacht zum Mittwoch kommt es im Bergland zu anhaltendem Dauerregen, der bis Freitagnacht anhalten soll. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet 40 bis 70 Liter Regenwasser pro Quadratmeter innerhalb von 48 Stunden. Im restlichen NRW regnet es ebenfalls, die Böen nehmen jedoch ab. Die Temperaturen sinken auf 4 bis 10 Grad.

Auch am Mittwoch bleibt es unbeständig. Starker Wind und Regen sind weiterhin an der Tagesordnung. Örtlich kann der Regen in nassen Schneefall übergehen. Im Norden NRWs werden bis zu 7 Grad erreicht, im Süden 11 Grad. Nachts sinken die Temperaturen in der Kölner Bucht auf 5 Grad. Im Hochsauerland und Weserbergland ist leichter Frost mit minus 1 Grad möglich. Bei aufklarendem Himmel im Norden besteht Glättegefahr.

Wetter an Weiberfastnacht in NRW

An Weiberfastnacht wird es teils anhaltend und stark regnen. Starker Wind ist möglich. Im Norden NRWs werden bis zu 4 Grad erwartet, im höheren Bergland um die 5 Grad, im Rheinland bis zu 11 Grad.

Am Freitag soll es zeitweise Regenschauer geben, aber es wird wärmer. Die Meteorologen erwarten 11 bis 15 Grad.

dpa