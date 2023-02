Karneval in NRW: So wird das Wetter von Weiberfastnacht bis Rosenmontag

Vom Sauerland über Aachen, Düsseldorf, Bonn bis nach Köln: NRW ist die Karnevalshochburg schlechthin. Jetzt stehen die tollen Tage (16. bis 20. Februar) bevor und viele Jecke fragen sich: Wir wird eigentlich das Wetter an Karneval? Tonight News hat Diplom-Meteorologe Dominik Jung gefragt.

Wetter an Karneval 2023: Das ist die Prognose für NRW

„Der Trend für die Karnevalswoche ist aktuell, dass es wechselhaft und unbeständig wird“, kündigt Jung an. Der Experte weiter: „Insbesondere an Weiberfastnacht kann es teilweise zu Sprühregen kommen.“ Dafür können Jecke sich aber über milde 11 bis 12 Grad freuen. An den restlichen Karnevalstagen soll es sogar 13 Grad warm werden. Und: „Es bleibt weitestgehend trocken bis einschließlich Rosenmontag“, so Jung. Dabei wechseln sich Sonne und Wolken ab.

Die Wettervorhersage beziehe sich auf ganz NRW. Aktuell gebe es noch keine Ausreißer im Bundesland.