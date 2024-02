Wetter in NRW zum Start in den Straßenkarneval nass und ungemütlich

Der Regen wird den Karneval voraussichtlich in Atem halten. Und ob sich im Regen gut Karneval feiern lässt, werden die Närrinnen und Narren schon am Donnerstag in NRW herausfinden müssen: Für Weiberfastnacht erwarten die Meteorologen Regen in teils großen Mengen sowie im Norden und im Sauerland Schnee.

Der Dauerregen bis Freitagfrüh kann örtlich Wassermengen von 40 bis 60 Liter pro Quadratmeter bringen. In Staulagen der Eifel, des Bergischen Lands und des Sauerlands sind 60 bis 80 Liter pro Quadratmeter möglich. Es gilt eine amtliche Unwetterwarnung.

Im Rheinland erreichen die Temperaturen am Donnerstag bis zu zehn Grad, im Norden NRWs und im Hochsauerland bis zu drei Grad, teilt der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. In der Eifel sind auch starke Windböen nicht ausgeschlossen.

In der Nacht zu Freitag regnet es leicht bis mäßig stark. Die Temperaturen sinken auf etwa acht Grad im Südwesten und zwei Grad im Nordosten. Am Freitag gibt es nur noch einzelne Schauer, sonst zieht der Regen ab. Die Temperaturen erreichen neun bis 14 Grad, im höheren Bergland etwa acht Grad.

dpa