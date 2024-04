Wetter: NRW kühlt sich ab – Temperaturen im einstelligen Bereich

In NRW beginnt die neue Woche mit außergewöhnlich milden Temperaturen von über 20 Grad. Gemäß dem Deutschen Wetterdienst (DWD) werden am Montag (8. April) Temperaturen zwischen 20 und 24 Grad erwartet. Am Nachmittag und auch in der Nacht können Regenschauer und Gewitter auftreten, wobei die Temperaturen auf 14 bis 10 Grad absinken. In den folgenden Tagen der Woche wird es etwas kühler. Die Temperaturen bleiben laut der Experten unter 20 Grad.

Der Dienstag startet mit dichter Bewölkung, begleitet von Regen, der ostwärts zieht. Im Verlauf des Tages klart es auf, jedoch können im Westen vereinzelt noch Schauer auftreten. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 13 und 16 Grad im Westen und bis zu 18 Grad im Osten. In der Nacht gehen die Temperaturen auf 7 bis 3 Grad zurück.

Einzelne Schauer am Mittwoch in NRW

Am Mittwoch bleiben die Temperaturen ähnlich, zwischen 14 und 17 Grad. Es besteht die Möglichkeit für einzelne Schauer, doch am Nachmittag lockert es auf. In der Nacht zum Donnerstag sinken die Temperaturen auf bis zu 2 Grad, wobei in den Tälern vereinzelt Bodenfrost auftreten kann.

Der Donnerstag beginnt laut Experten mit bewölktem Himmel, wobei zeitweise Regen möglich ist. Die Höchstwerte liegen zwischen 16 und 19 Grad.

mit dpa