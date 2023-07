Vor der Eröffnung: Neuer Poldi-Dönerladen in Mönchengladbach beschmiert – stecken Borussia-Ultras dahinter?

Traurige Szenen spielten sich in Mönchengladbach ab: In der Nacht zu Freitag (14. Juli) haben unbekannte Personen einen Döner-Imbiss der Kette „Mangal Döner“ von Lukas Podolski mit weißer, grüner und schwarzer Farbe beschmiert –und das kurz vor der Eröffnung der Filiale. Nach Angaben der Polizei, habe ein Mitarbeiter des Schnellrestaurants am Freitagmorgen gegen sieben Uhr die Schmierereien entdeckt und sofort die Einsatzkräfte gerufen. Wie die „Rheinische Post“ weiter berichtet, gehe die Polizei davon aus, dass die Täter mit Farbe gefüllte Gegenstände an die Fassade geworfen haben.

Obwohl bislang noch unklar ist, wer für die Farb-Attacke verantwortlich ist, liegt ein Verdacht im Raum: So handelt es sich bei den Farben weiß, grün und schwarz um die Farben des Fußballvereins Borussia Mönchengladbach. Lukas Podolski, der eine neue Filiale des „Mangal Döner“ in die Stadt bringt, spielte hingegen jahrelang beim 1. FC Köln – einem Rivalisten der Borussia Mönchengladbach.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Mangal Döner by LP10 (@mangal_doener)

„Wer die genauen Täter sind, wissen wir erst, wenn sie ermittelt wurden. Aber ich kann verstehen, wenn solche Rückschlüsse gezogen werden“, betont die Polizei gegenüber dem „Kölner Stadtanzeiger„. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, können sich unter der Rufnummer 02161-290 bei den Beamten melden und Hinweise zur Tat geben. Trotz der Farb-Attacke, konnte die neue Döner-Filiale wie geplant öffnen.