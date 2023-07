Mangal in Düsseldorf: „Poldi“ eröffnet nächsten Dönerladen am Düsseldorfer Hauptbahnhof

In Köln erfreut sich Mangal Döner, die Kette von Ex-Nationalspieler Lukas Podolski, größter Beliebtheit. Mittlerweile ist aber auch in Düsseldorf die Nachfrage nach einem Mangal Döner sehr groß, weshalb nun am Hauptbahnhof in der Landeshauptstadt die nächste Filiale des Ex-Bundesligaprofis eröffnet hat. Auch in der Altstadt soll bald ein zweiter Mangal eröffnen.

Lukas Podolski eröffnet Mangal Döner am Hauptbahnhof Düsseldorf

Im Dönerladen am Hauptbahnhof arbeiten jeweils sechs Mitarbeiter pro Schicht, wie die „Rheinische Post“ berichtet. Bei täglichen Öffnungszeiten von 11 Uhr morgens bis 0 Uhr in der Nacht ist viel zu tun. Neben Döner werden auch Falafel-Kreationen oder Lahmacun angeboten.

Zur Eröffnung ließ sich das Fußballidol aber nicht in Düsseldorf blicken. Vielleicht kommt „Poldi“ ja zu Besuch, wenn der nächste Laden seiner Kette in der Altstadt aufmacht. Die große Nachfrage nach Mangal Döner wird jedenfalls auch in Düsseldorf immer besser gedeckt.

Neben Düsseldorf betreibt Poldi 14 Filialen in sieben NRW-Städten – darunter in Köln und Bonn. Erst kürzlich eröffnete ein weiterer Mangal-Dönerladen in Pulheim-Stommeln.