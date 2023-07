Tierschutzpreis 2023: Land NRW schenkt Tierliebhabern 30.000 Euro

Gesetzlich darf Tieren kein unnötiges Leid widerfahren. Doch die Realität sieht anders aus. „Allein in Deutschland werden jedes Jahr 3 Millionen Tiere in Tierversuchen gequält“, heißt es von der Tierschutzorganisation Peta. Und weiter: „EU-weit wurden 2019 mehr als 10,5 Millionen Tiere Opfer von Tierversuchen – Millionen weitere wurden als sogenannter Überschuss getötet.“ Auch die Hühnerrettung NRW schlägt Alarm: „Die Hühner leiden still und stumm, zumeist hinter dicken Wänden und Mauern, in Haltungsformen fern ab unserer Wahrnehmung.“ Der Verein rettet Legehennen aus Massentierhaltungen, schafft ein artgerechtes Zuhause für das misshandelte Geflügel.

Die Arbeit engagierter Tierschützer will das Land NRW nun zum dritten Mal mit dem Tierschutzpreis ehren und belohnen. 30.000 Euro werden einmal jährlich an einen oder mehrere Tierschützer vergeben. Im letzteren Fall würde der Betrag auf alle Gewinner aufgeteilt werden.

Silke Gorißen (CDU), Ministerin für Landwirtschaft und Verbraucherschutz: „Der Tierschutz ist ein wichtiges Ziel der Landesregierung und liegt mir persönlich besonders am Herzen. Der vielfältige Einsatz für das Wohl von Tieren in Nordrhein-Westfalen ist beeindruckend. Umso wichtiger ist es, das herausragende Engagement von Menschen mit dem Landespreis zu würdigen und so stärker in das öffentliche Bewusstsein zu rücken. Tierschützerinnen und Tierschützer sind Vorbilder für unsere Gesellschaft. Die Landesbeauftragte für Tierschutz und ich freuen uns auf zahlreiche Einsendungen.“

Tierschutzpreis NRW: Wer kann sich auf die 30.000 Euro bewerben?

Die Ausschreibung richtet sich an Bürger, Verbände, Vereine, Betriebe und Einrichtungen. Sie sind aufgerufen, sich zu bewerben oder gerne auch Tierschutzinitiativen in ihrem Umfeld vorzuschlagen. Denkbar sind etwa: Ein besonderer Einsatz für den Schutz oder die Betreuung freilebender, herrenloser Tiere, praktische Hilfe für in Not geratene Tiere, landwirtschaftliches Engagement im Tierschutz oder die Entwicklung und Anwendung von Alternativmethoden zu Tierversuchen. Die Verbesserung des Schutzes von Tieren kann in den verschiedensten Lebensbereichen erreicht werden.

NRW-Tierschutzbeauftragte, Dr. Gerlinde von Dehn: „Es ist jedes Jahr aufs Neue wunderbar zu sehen, wie viele Menschen sich in Nordrhein-Westfalen aktiv und mit viel Engagement für den Tierschutz stark machen. Ich finde es wichtig, dass das Land diesen Einsatz mit einem Tierschutzpreis honoriert. Zusammen mit der Jury freue ich mich auf die Bewerbungen.“

Mit dem Tierschutzpreis soll das Engagement im Tierschutz gewürdigt und öffentlich bekannt gemacht werden – Nachahmung ausdrücklich gewünscht. Wer ausgezeichnet wird, entscheidet eine Jury. Sie besteht aus Mitgliedern des Landestierschutzbeirates Nordrhein-Westfalen, des Referates Tierschutz des Ministeriums für Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen sowie der Tierschutzbeauftragten des Landes.

Tierschutzpreis NRW 2023: Wie und wo kann ich mich bewerben?

Bewerbungen können bis einschließlich 11. September 2023 per Post oder per E-Mail als ein zusammenhängendes PDF-Dokument (Eingang an diesem Tag) bei der Tierschutzbeauftragten des Landes eingereicht werden:

Die Tierschutzbeauftragte des Landes Nordrhein-Westfalen

Dr. Gerlinde von Dehn

Stadttor 1

40219 Düsseldorf

E-Mail: TierSchB@mlv.nrw.de

Mehr Informationen zum Bewerbungsverfahren findet ihr hier.