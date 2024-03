Studie zeigt: Deutschlands Schimpf-Hochburgen liegen in NRW

Ob im Auto, auf der Arbeit oder unter Freunden: Geflucht wird in Deutschland durchschnittlich 9,5 Mal am Tag. Eine Studie der Nachhilfeplattform „Preply“ hat bewiesen, dass die Häufigkeit je nach Stadt allerdings sehr stark variieren kann – so auch in Nordrhein-Westfalen.

Hier wird am meisten geflucht

Dresden ist Spitzenreiter mit durchschnittlich 18 Flüchen pro Tag, gefolgt von Bonn mit 14 Flüchen. Köln landet mit 12 Flüchen pro Tag auf dem dritten Platz. Die Landeshauptstadt Düsseldorf teilt sich den fünften Platz mit Dortmund und Essen, wo jeweils zehnmal am Tag geflucht wird. In Duisburg sind es neun Flüche pro Tag und in Bochum nur sieben.

Menschen in NRW schimpfen im Auto am häufigsten

Die Befragung offenbart auch, in welchen Situationen die meisten Menschen in NRW fluchen: In Düsseldorf tun dies 38 Prozent der Befragten im Auto. Passend dazu schnitt die Stadt neulich in einem ADAC-Ranking eher schlecht ab. In Essen fluchen 34 Prozent der Menschen am häufigsten auf der Arbeit, während die Bonner (18 Prozent) in Gesellschaft von Freunden am ehesten fluchen.

Beschimpfungen richten die Duisburger am seltensten gegen konkrete Personen (40 Prozent). In Bochum hingegen wird am häufigsten über Arbeitskollegen (25 Prozent) geschimpft, in Bonn über den Partner (25 Prozent) und in Essen über Geschwister (13 Prozent). In Köln schimpfen laut Studie sechs Prozent der Befragten über ihre Eltern.

Am wenigsten fluchen übrigens Menschen in Leipzig, wie die Ergebnisse der Studie offenbaren.

Die Untersuchung von „Preply“ hat 1500 Bewohner in 20 Großstädten Deutschlands um ihre Schimpfgewohnheiten befragt. Die Ergebnisse zeigen, in welchen Szenarien Deutsche am ehesten fluchen, welche Personen am häufigsten beschimpft werden und wie hoch ihre Toleranz bei Schimpfwörtern ist.