Sperrung auf der A40 bei Duisburg – das kommt auf Autofahrer zu

Autofahrer im Ruhrgebiet müssen am Wochenende viel Geduld mitbringen: Die A40 bei Duisburg wird vom 8. bis zum 11. Dezember in beide Fahrtrichtungen komplett gesperrt. Zwischen dem Kreuz Kaiserberg und dem Kreuz Duisburg geht am zweiten Adventswochenende von Freitag bis Montag gar nichts.

Wie die Autobahn GmbH Rheinland mitteilt, muss die A3-Brücke in Richtung Arnheim, die über der A40 kreuzt, zurückgebaut werden. Umleitungen sind für die Zeit der Sperrung eingerichtet. Los geht es mit der Sperrung am Freitag, dem 8. Dezember, ab 22 Uhr. Die Sperrung soll dann bis Montag, dem 11. Dezember, um 5 Uhr morgens andauern.

>> ADAC erwartet in NRW keine starke Stauzunahme durch Bahn-Warnstreiks <<

Folgt ihr den Umleitungen, werdet ihr über die A3, die A42 und die A59 fahren müssen. Ab dem Kreuz Moers auf der A57 geht es über das Kreuz Kamp-Lintfort auf die A42. Am Kreuz Oberhausen-West kommt ihr auf die A3, von wo aus ihr wieder auf die A40 wechseln könnt.

Autobahnkreuz Kaiserberg soll noch jahrelang umgebaut werden

Wie die Autobahn-Gesellschaft mitteilt, sollen alle Bauten und Verbindungen rund um das Kreuz Kaiserberg in den kommenden Jahren erneuert werden. Die Umbaumaßnahmen sollen bis 2031 andauern.

Autofahrer, die über die A3 fahren, sind nicht betroffen. So teilt die Autobahn GmbH mit: „Der Verkehr zwischen Köln und Arnheim, der auf der A3 in beiden Fahrtrichtungen jeweils in zwei verengten Fahrspuren auf dem verbliebenen Teil der Brücke fährt, wird durch den Abbruch nicht beeinträchtigt.“