Baustellen-Übersicht NRW: Hier drohen Staus während der Sommerferien

Am 24. Juni 2022 ist der vorerst letzte Schultag für Kinder und Jugendliche in NRW: Die Autobahn GmbH Rheinland rechnet – auch wegen der fallen gelassenen Ein- und Ausreisebedingungen durch Corona – in diesem Sommer mit erhöhtem Stauaufkommen – insbesondere an Baustellen. Tonight News zeigt die große Übersicht. Hier kann es zu unangenehmen Staus kommen.

Vor allem auf den Strecken in Richtung der Feriengebiete an den Küsten ist mit einer hohen Auslastung zu rechnen. Insbesondere die A3 als zentrale Verkehrsachse steht dabei im Fokus. In Richtung Arnheim kann es aufgrund der Baumaßnahme auf der A2 bei Oberhausen-Königshardt zu Staulagen vor dem Kreuz Oberhausen kommen.

Sommerferien NRW: Hier droht Staugefahr

A3 in Richtung Küstenregionen

A2 in Richtung Arnheim

A1 zwischen Köln und Osnabrück

A40 und A42 im Bereich Duisburg und Essen

A3/A4/A59 Dreieck Köln-Heumar

A4 im Kölner Süden

A31, A40, A57 und A61

A3 und A40 vor dem Kreuz Kaiserberg

A44 zwischen Krefeld-Osterath und Kreuz Meerbusch

A61 bei Erfttal

Die A1 zwischen Köln und dem Gebiet Osnabrück sowie A40 und A42 im Bereich Duisburg sind weiterhin von mehreren Dauerbaustellen betroffen. Traditionell stark frequentiert sind das im Umbau befindliche Dreieck Köln-Heumar (A3/A4/A59) sowie die A4 im Kölner Süden. Als weitere Strecken mit erhöhtem Reiseverkehr sind vor allem die A31, A40, A57 und A61 zu nennen.

>> A57 bei Köln: Hier kommt es zu Sperrungen <<

Stau in den Sommerferien umgehen: Das rät die Verkehrszentrale Leverkusen

Die Expert*innen der Verkehrszentrale Leverkusen der Autobahn GmbH raten, nach Möglichkeit außerhalb der verkehrsreichen Zeiten in die Ferien zu starten. Speziell ab Sonntag (26.6.) ist mit einem geringeren Verkehrsaufkommen zu rechnen.

Die Niederlassung Rheinland der Autobahn GmbH nutzt die insgesamt verkehrsärmere Ferienzeit für mehrere größere Baumaßnahmen. Zu einer längeren Sperrung kommt es auf der A40 zwischen dem Autobahnkreuz Kaiserberg und der Anschlussstelle Mülheim-Heißen. Von Freitag (1. Juli) 20 Uhr bis Montag (11. Juli) 5 Uhr wird die Fahrtrichtung Dortmund für eine Sanierung der Fahrbahndecke gesperrt. Dabei ist mit Rückstaus auf der A3 und der A40 schon vor dem Kreuz Kaiserberg zu rechnen.

Baustellen NRW: Hier werden Autobahnen während der Sommerferien saniert

Einen weiteren Engpass wird es von Freitag (1. Juli) 19 Uhr bis Dienstag (12. Juli) 5 Uhr auf der A44 geben. Zwischen Osterath und dem Kreuz Meerbusch wird ebenfalls eine Deckensanierung durchgeführt. Während dieser Zeit steht in Fahrtrichtung Düsseldorf nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.

Auf der A61 starten ebenfalls am Freitag (1. Juli) die Arbeiten für eine Sanierung der Betonplatten zwischen dem Autobahndreieck Erfttal und der Anschlussstelle Bergheim. Hierzu wird die Fahrtrichtung Venlo für einen Zeitraum von etwa fünf Monaten gesperrt.

In der ersten Ferienhälfte kommt es darüber hinaus zu zwei Baustellen an Wochenenden, die mit Sperrungen verbunden sind: Von Freitag (1. Juli) 22 Uhr bis Montag (4. Juli) 5 Uhr wird die A4 zwischen dem Dreieck Köln-Heumar und dem Kreuz Köln-Gremberg in Fahrtrichtung Aachen für eine Sanierung der Fahrbahn gesperrt. Ein Wochenende später, von Sonntag (10. Juli) 20 Uhr bis Montagmorgen (11. Juli) 8 Uhr, ist die A40 zwischen Essen-Huttrop und Essen-Kray in Fahrtrichtung Dortmund gesperrt – hier baut die Ruhrbahn die Verkehrssicherung einer Baustelle zurück.