Shoppen an Allerheiligen: Haben die Geschäfte in den Niederlanden geöffnet?

Das Gute an Allerheiligen: Die meisten Menschen müssen an diesem Datum nicht arbeiten und haben einen zusätzlichen Tag frei. Das Schlechte: Supermärkte, Discounter und weitere Läden haben am stillen Feiertag geschlossen. Wer also plant, einen Einkaufsbummel am 1. November zu unternehmen, wird vor verschlossenen Türen stehen.

In den Niederlanden sieht das jedoch anders aus. Dort gehört Allerheiligen nicht zu den gesetzlichen Feiertagen, was bedeutet, dass die Geschäfte in unserem Nachbarland am 1. November geöffnet haben. Besonders praktisch ist dies vor allem für Bewohner aus NRW, die in der Nähe zur niederländischen Grenze wohnen. Aus Köln, Düsseldorf und Umgebung lassen sich Städte wie Eindhoven, Maastricht, Enschede oder Roermond bequem mit dem Auto oder dem Zug in unter zwei Stunden erreichen. Doch wie bei vielen anderen schönen Dingen im Leben auch, gibt es hier einen Haken.

Darauf müsst ihr euch beim Allerheiligen-Shoppen in den Niederlanden einstellen

So müssen sich Tagestouristen auf volle Innenstädte und enorme Menschenmassen an Allerheiligen einstellen – so auch in der Grenzstadt Venlo. „Im Allgemeinen ist Samstag der besucherstärkste Tag in der Venloer Innenstadt. Auch an deutschen Feiertagen kommen besonders viele Besucher in die Stadt“, schreibt die Stadtverwaltung auf ihrem Stadtportal. Weiterhin heißt es von der Stadt, dass sie vor allem am 1. November besonders viele Besucher erwarte.

Wer sich davon jedoch nicht abschrecken lässt, kann in Venlo – wie auch im Rest der Niederlande – nach Herzenslust shoppen. Besucher sollten jedoch beachten, dass die Händler ihre Öffnungszeiten selbst festlegen können, wodurch es je nach Stadt zu unterschiedlichen Ladenöffnungszeiten kommt. In Venlo beispielsweise kann an Allerheiligen von 10 bis 18 Uhr geshoppt werden. Die genauen Öffnungszeiten der Geschäfte lassen sich in den meisten Fällen auf den Stadtportalen der jeweiligen Ortschaft einsehen.

All diejenigen, die hingegen keine Lust auf große Menschenansammlungen haben, können alternativ auch in angrenzende Bundesländer zum Einkaufen fahren. So ist etwa in Hessen oder Niedersachsen der 1. November kein Feiertag. Händler empfangen Shopping-Freude dementsprechend zu ihren regulären Öffnungszeiten.