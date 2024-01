Schneechaos in NRW: Diese Schulen bleiben Donnerstag geschlossen

Wegen der Warnung vor weiterhin starkem Schneefall bleiben viele Schulen im Süden Nordrhein-Westfalens auch am Donnerstag geschlossen. Der Präsenzunterricht werde in rund einem Dutzend Kreise und Städte noch einmal ausgesetzt, teilten die Bezirksregierungen Arnsberg und Köln am Mittwoch mit.

Es sei durch Glatteis und Schneefall weiterhin „mit starken Beeinträchtigungen“ auf dem Schulweg zu rechnen. Schon am Mittwoch hatte es in der Region wegen der Unwetterwarnung keinen Präsenzunterricht gegeben.

>> Unwetterfront mit Schnee hat Köln erreicht – Busverkehr in Südwestfalen eingestellt <<

Betroffen von der Verfügung sind am Donnerstag:

Hochsauerlandkreis

Kreis Olpe

Kreis Siegen-Wittgenstein

Stadt Aachen

Stadt Bonn

Stadt Köln

Städteregion Aachen

Kreis Düren

Kreis Euskirchen

Oberbergischer Kreis

Rhein-Erft-Kreis

Rheinisch-Bergischer Kreis

Rhein-Sieg-Kreis

In Leverkusen und im Kreis Heinsberg sollen die Schulen selbst entscheiden, ob sie den Präsenzunterricht aussetzen. Überall sonst könnten Eltern am Donnerstagmorgen selbst entscheiden, ob der Schulweg für ihre Kinder zumutbar und sicher ist, sagte eine Sprecherin in Arnsberg.

>> Schnee und Glätte in NRW: Wann dürfen Schüler zuhause bleiben? <<

Für Lehrer gilt die Regelung nicht – sie müssen in der Schule erscheinen, wenn die Witterungsverhältnisse dies zulassen. Ob der Unterricht an einer der betroffenen Schulen ganz ausfällt oder ob Distanzunterricht stattfindet, entscheidet jeweils die Schulleitung.

dpa