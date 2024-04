Schnee und frostige Nächte: NRW startet kalt in die neue Woche

Die neue Woche in NRW beginnt mit Regenschauern und Gewittern, während die Reste des Schnees langsam schmelzen. Lediglich im Bergland oberhalb von 500 Metern können noch ein paar Flocken fallen, die jedoch nicht liegen bleiben, wie Meteorologe David Bötzel vom Deutschen Wetterdienst in Essen am Sonntag (21. April) erklärte. Die Temperaturen steigen tagsüber am Montag und Dienstag auf bis zu elf Grad, doch die Nächte werden weiterhin frostig sein.

Es wird kalt in NRW: Pflanzen sollten herein geholt werden

Personen, die empfindliche Pflanzen bereits ins Freie gestellt haben, sollten sie entweder schützen oder vorübergehend wieder ins Warme bringen. Am Dienstag können sich die dunklen Wolken zeitweise verziehen und der Sonne Platz machen, es wird trockener. Jedoch zeichnen sich neue Niederschläge zum Ende der Woche hin ab.

mit dpa